東鐵過海段｜新建會展站曝光！月台展示二戰1000磅炸彈殼

東鐵綫將於本月中延伸至港島，港鐵今開放唯一新建車站會展站予傳媒參觀。站內以綠色混搭灰色紙皮石馬賽克設計，象徵維多利亞港的海水顏色。站內藝術品《水記憶》則由約1,200幅海港相片組成，放在面向維港的牆壁。其中一層月台更放置一枚在工程期間發現的二戰炸彈彈殼，供乘客隨意拍照和觸摸。

會展站共有6個出入口，大致分布車站東西兩端，其中兩個出入口接駁區內行人天橋和會展，地面層的出口則通往公共運輸交匯處和金紫荊廣場等。車站則在地底，乘客經車站大堂後，可通往金鐘方向的月台，以及最底層的羅湖/落馬洲方向月台。

港鐵今開放東鐵綫過海段唯一新建車站會展站予傳媒參觀，站內已大致完成裝修，站內設有便利站、麵包站、滷製食品店和銀行櫃員機，已付款區亦有洗手間，供乘客使用。

會展站內沿用港鐵的紙皮石馬賽克風格，以綠色混搭灰色為主，象徵車站前方的維多利亞港的海水顏色。站內向海的牆壁放置約1,200幅由藝術家梁志和於不同時間拍攝的海港相片，組成藝術品《水記憶》，令站內乘客置身於海浪、色彩及浮光的微妙變化中。

往金鐘月台層展示了東鐵綫沿線的歷史圖片和資料，供市民懷緬百年香港鐵路史。而建造會展站期間，港鐵在建築工地發現3枚二戰炸彈，往羅湖/落馬洲月台層則展示其中一枚炸彈彈殼，以及按原型美軍AN-M65 1,000磅(454公斤)炸彈製作的複製品；同層牆壁則介紹東鐵綫過海段建造過程。車站亦已預留位置，供未來建造新線路。

另外，記者在參觀期間，發現站內樓梯部分防滑塗層較正常滑溜，更有電視台攝影師行走時不慎跌倒。港鐵事後回覆指，事件涉及清潔後梯級個別位置比較滑，已即時跟進及會加強檢查，以避免同類情況再出現。港鐵又指，一直以安全為首要考慮，並向有關人士致以慰問。

九鐵電氣化火車於1982年5月6日首次投入服務，經翻新後的12卡「烏蠅頭」列車將於明日最後一天服務大眾，港鐵將於明日下午1時舉辦「榮休」活動，「烏蠅頭」會由紅磡站開往沙田站，並讓乘客留影。東鐵綫後日(7日)起會全面採用9卡韓製列車，屆時上水至紅磡每程將較現時快約５分鐘；當東鐵綫於本月15日延伸至港島並使用紅磡站新月台，上水至紅磡每程更會較現時快約８分鐘。