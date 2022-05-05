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2022-05-05 14:57:39

東鐵過海段︱港鐵舉辦跑步活動「勁過維港」　參加者車站可由上水跑至金鐘 (附報名連結)

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為慶祝東鐵綫過海段即將通車，港鐵舉辦沿綫跑步打卡活動。

為慶祝東鐵綫過海段即將通車，港鐵舉辦沿綫跑步打卡活動。

東鐵綫過海段將於本月15日通車，成為香港第四條過海鐵路，貫通新界東北、九龍中及香港島。港鐵表示，為慶祝香港歷史最悠久鐵路綫延伸過海的重要里程，將在本月15日至6月30日舉辦「勁過維港」東鐵過海綫上跑活動，活動於周日(8日)上午10時在網上接受報名(按此)，費用全免，參加者完成活動後將可獲得活動限定版紀念品。

個人團隊親子組別   最長46公里

活動以虛擬跑的形式舉行，分為個人、團隊及親子3個組別，5個不同里數，參加者可按照個人體力及路線喜好，於活動期間自由選擇時間及路線，一次或分開多次完成相關組別的目標里數，期間在個別東鐵綫車站自拍，再將跑步紀錄與相片上載至活動平台。所有成功完成活動規則的參加者，均可獲得刻有參加者姓名的「勁過維港」東鐵過海綫上跑活動限定版獎牌。

組別及目標里數

  • 個人 – 46公里 / 23公里 / 18公里 / 10公里
  • 團隊 – 46公里
  • 親子 – 5公里

跑步路線

  • 沿東鐵綫全綫(不包括羅湖及落馬洲站)

活動規則

  • 完成所選組別的指定目標里數，並於活動平台上載跑步紀錄
  • 整個活動期間，上載兩張在兩個東鐵綫車站的自拍相片(其中一張需為會展站或金鐘站，另一張則可自選一個位於新界區/九龍區的東鐵綫車站，相片必須清楚顯示車站名稱(車站内/外均可)及號碼布上的參賽號碼)

紀念品及獎牌領取日期

  • 2022年7月，大會將適時向完成活動規則的參加者發放領奬通知

3組不同路線   見證鐵路發展

此外，港鐵「勁過維港」活動還提供3組不同路線，當中包括8大跑手參考路線、15個鐵路歲月軌跡景點，以及4大與列車打卡勝地見證鐵路轉變，讓參加者沿著鐵路發展軌跡，一同邁向港鐵公司新里程。

港鐵行政總裁金澤培介紹活動分個人、團隊及親子3大組別。(港鐵影片截圖) 港鐵提供8大跑手參考路線。 港鐵提供15個鐵路歲月軌跡景點。 政府宣布東鐵綫過海段5月15日通車。(陳奕釗攝) 政府宣布東鐵綫過海段5月15日通車政府宣布東鐵綫過海段5月15日通車。(陳奕釗攝)
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