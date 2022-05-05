東鐵過海段｜率先遊覽新車站！會展站開放日今派免費入場券 即睇點攞！

東鐵綫過海段即將投入服務，港鐵下周一(9日)將在會展站舉辦開放日，讓公眾率先參觀新車站及熟習車站設施，名額5,600個。活動將透過港鐵「MTR Mobile」手機應用程式，以及「THE GULU」手機應用程式免費派發入場券，先到先得，額滿即止。每券容許最多4人同時入場。

其中上午入場券須透過港鐵「MTR Mobile」手機應用程式登記索取，進入程式後，點選選「我的獎賞」或主頁下方寫有「會展站開放日」的鐵仔，之後可在「禮遇」頁面中，點選心水開放日入場時間，按「立即領取」按鈕，成功領取入場券後，點選「前往我的獎賞」及「檢視優惠」可查看活動細則。於活動當日，按次序點選「我的獎賞」、「禮品」、 「有效」，並向現場職員出示入場券。

參觀場次時段及領券途徑：