東鐵過海｜港鐵稱班次加密可抵縮卡 新巴城巴料減兩成紅隧客

東鐵綫列車由5月15日終跨海延伸至港島，配合港島段兩個新月台，由5月7日起每班列車卻縮減至9卡車，當中包括維持一卡頭等車卡。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐說，東鐵綫過海段通車後使用新列車和訊號系統，料可由現時3分鐘一班車加密至2.7分鐘一班，相信足夠應付新增客量。運輸及房屋局長陳帆表示，間中放工也會坐港鐵由金鐘過海往九龍，留意到有時也要等2至3班車才能上車，但之後就有一班空車到站，相信日後東鐵綫過海段也可採同樣做法疏導人潮。

本來12卡車的東鐵綫因新的會展站和金鐘站月台設計，只能容納9卡車，由5月7日起現有東鐵綫將轉新車並只有9卡車廂，每班車載客量較現時大減約兩成半，即少近1,000人，不少市民憂原來上落班時間的「沙甸魚」車廂更逼爆，難以上車。政府和港鐵均稱新的列車和訊號系統可加密至2.7分鐘一班，又會安排空車到指定車站接載乘客，相信足夠應付新增客量。鐵路網擴張版圖，專營巴士感受到威脅，其中新巴城巴料失20%紅隧過海客，須調整或取消受影響路線。

為便利市民選擇較快捷路徑及分流人潮，金鐘站大堂增設「過海易」顯示器，實時顯示荃灣綫及東鐵綫候車情況和下一班列車時間。港鐵香港客運服務總監楊美珍補充，相信可改善荃灣綫乘客乘車環境。至於近日有報道指城際直通車列車或將會取消，她指當局與內地相關部門正在檢視，會適時公布。

跨海新鐵路通車必將影響現有巴士服務，城巴新巴預計將流失約兩成紅隧過海乘客，嚴重影響收益，並公布301號線(由紅磡海底隧道收費廣場往上環，周一至五早上繁忙時間行走)將於東鐵綫過海段通車當日起取消，並按客量調整其餘紅隧路線班次。但同時會開辦全新路線1M讓乘客由會展站往返跑馬地及黃泥涌峽，並向在會展站轉乘城巴25A、780、788號線及新巴722號線的乘客提供轉乘優惠。

九巴亦預料巴士客流量會改變，正密切留意乘客出行需要，視乎實際情況加強新界東來往九龍東及西的點對點服務，檢視路線包括74X、270B、277E及277X等。

田北辰憂東鐵綫未來超負荷

立法會議員田北辰相信，東鐵綫過海段可在繁忙時間疏導交通，但僅暫時效果。他提到，古洞站和新界北合計將有30多萬人居住，如均到金鐘站轉車將超出負荷，批評政府沒有其他解決辦法，支援東鐵綫未來增加的負荷，預計數年後將面臨重大問題。

民建聯促請當局盡早就東鐵綫擠逼問題作出應對，包括加密列車班次和增加特別班次列車；東鐵過海段通車初期應維持現有巴士路線及班次，並以最少3個月作為觀察期。他們又要求港鐵解決「短貴長平」車費問題，並就設置月台幕門交代時間表，長遠應規劃一條南北走向鐵路，減少東鐵綫負荷。

民主黨亦指現時東鐵沿線的擠逼情況已非常嚴重，擔心隨著新發展區陸續入伙，9卡車在繁忙時間不足以應付現有需求；加上龐大新客源，情況只會雪上加霜，擠逼情況將難以想像，要求運房局及港鐵正視問題。