東鐵過海｜運輸署揚言削紅隧巴士　點名8條較頻密路線 (附名單)

港鐵東鐵綫過海段將於5月15日通車，由於乘客屆時可直接從紅磡站過海往返灣仔北及金鐘，運輸署預計部分現需在海底隧道收費廣場巴士站轉過海隧巴往港島的乘客，將改為直接乘搭東鐵綫過海。署方除預告取消隧巴301線外，並認為有空間調整個別過海路線的服務安排，包括點名101、104、109、111/111P及171/171A/171P線。

紅隧巴士特別班次擬6月前取消

運輸署向九龍城區議會提交的文件指出，預期東鐵綫過海段通車後，在紅隧收費廣場巴士站轉車往港島的乘客需求，將會大幅下降，因此毋須再由紅隧口開往上環的301線協助疏導乘客。署方同時預期繁忙時間由紅隧收費廣場開往港島的巴士特別班次，需求亦會大幅減少，擬在東鐵綫過海段通車約一個月內，分階段取消相關服務安排。

署方指，第四條過海鐵路通車後，現有隧巴乘客的乘車習慣會出現改變，因此有空間調整個別隧巴路線服務的安排，並點名5組現時班次較頻密的市區隧巴路線：

101線：觀塘(裕民坊) — 堅尼地城

104線：白田邨 — 堅尼地城

109線：何文田 — 中環(港澳碼頭)

111/111P線：坪石/彩福 — 中環(港澳碼頭)

171/171A/171P線：海怡半島/利東邨 — 荔枝角

運輸署表示，會密切留意日後所有隧巴的實際乘客需求變化，視乎實際乘客需求及《調整巴士服務的指引》，考慮適當的服務調整安排。