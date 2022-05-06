東鐵過海｜1200海港照拼成《水記憶》 會展站置二戰千磅炸彈殼

東鐵綫將於本月中延伸至港島，港鐵昨開放唯一新建車站會展站予傳媒參觀，已登記的市民則可於下周一入內打卡。站內以綠色混搭灰色紙皮石馬賽克設計，象徵維多利亞港的海水顏色。站內亦有由海港相片組成、遍布在多層的藝術品《水記憶》；最底層月台則放置一個在工程期間發現的二戰炸彈彈殼，乘客可隨意觸摸。

會展站共6個出入口，地面層共4個出口，包括通往公共運輸交匯處、金紫荊廣場，另兩個出口則接駁區內行人天橋。該站設3層，車站設於地底，乘客經車站大堂後，落一層前往金鐘的月台，而最底層為羅湖/落馬洲方向月台。傳媒昨日參觀時，見站內裝修大致完成，設有便利店、麵包店、銀行櫃員機等商店；已付款區更有洗手間。

站內的綠色混搭灰色紙皮石馬賽克設計，象徵維多利亞港的海水顏色。站內藝術品《水記憶》遍布各層，由本地藝術家梁志和拍攝的約1,200幅海港相片組成，放在面向維港的牆壁。