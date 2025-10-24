東鐵隧道段應用超視距無人機測試 助設施工紅閃燈 多角度檢隧道設施

港鐵早年已在保養維修和管理等範疇應用無人機，早前更進一步拓展隧道段超視距飛行，即完成調校和測試後，讓無人機全自動執勤，並於超出操作人員視線範圍外飛行。上述測試已自6月起在東鐵線金鐘站至會展站的隧道段應用，無人機除了協助在隧道的施工位置設置紅閃燈外，亦會協助巡查，識別異常情況。港鐵指，截至今年9月已進行逾200次飛行測試，亦正籌備將測試延伸至東鐵線特定露天段。 港鐵與相關公司在今年初於香港科學園設立「低空軌道研究中心」，探索無人機技術在鐵路領域的應用，而雙方近期進一步研究無人機在鐵路隧道的應用。自今年6月至12月，港鐵在東鐵線金鐘站至會展站的隧道段，進行超視距無人機測試。

港鐵車務工程服務及創科總管陳慶強表示，超視距飛行是全新領域，在完成相關的設定、調較及測試後，無人機可全自動執勤，毋須人手控制，並於超出操作人員視線範圍以外飛行。他指，所使用的小型無人機的總重量不多於7公斤，飛行時須按民航處審批的路線飛行，並須於晚間非行車時段進行。



採用雲點技術導航 無人機載激光雷達 陳慶強指，由於隧道內未能接收衛星導航信息，無人機鐵路隧道應用採用點雲技術導航。利用載有激光雷達(LiDAR)的無人機，於隧道內飛行並掃描環境，以收集點雲(Point Cloud)數據構建「飛行地圖」，同時定位。此外，團隊可透過「飛行地圖」制定飛行路線，控制無人機自動跟隨預設路線執行任務。

測試場景方面主要有2個，其一為「全自動設置紅閃燈」。陳慶強指，設置紅閃燈是進行工程的必要安全步驟，標示施工範圍。團隊可透過飛行管理平台設定飛行指示，啟動搭載了紅閃燈的無人機以超視距飛行至指定位置降落，並持續閃爍以標記施工區域，及指示無人機自動飛回原點著陸。測試的無人機每秒平均飛行約2.5米，速度較步行以人手設置紅閃燈快超過一倍。 此外，無人機亦會協助智慧巡查。無人機會按飛行管理平台設定的路綫巡查，並自動識別需要檢查的設施及異常情況。無人機可從不同角度檢視隧道細節，提升精準度及效率。完成任務後，平台會自動生成報告記錄巡檢內容及相關影像，方便維修人員跟進。測試期間，團隊收集了逾萬張影像資料及數據，進行系統化歸納及儲存，為測試路段建立數據資料庫。