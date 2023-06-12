東院引入表面引導系統 精準放射治療減副作用

東區醫院新引入的表面引導放射治療系統，利用3D立體相機追蹤病人皮膚表面，對準和確認腫瘤位置，然後配合傳統的方案做放射治療，殺死癌細胞。東區醫院臨床腫瘤科部門主管宋崧稱，放射治療愈準確就能愈針對腫瘤，提升治療效果兼大幅減少電療對周邊良性細胞的傷害及副作用。

癌症是香港頭號殺手，精準的放射治療有助減少對病人的傷害和治療次數。東區醫院今年4月引入表面引導放射治療系統，透過3D鏡頭追蹤病人身體位置和皮膚表面，瞄準腫瘤殺死癌細胞。有醫護人員指，系統可讓病人毋須再提前到醫院「滴墨水」作治療位置定位標記，另由於系統可偵測亞毫米級的誤差，笑言或要花更多時間把病人移回準確的治療位置。

身體偏離位置會發出警示

新系統目前安裝在一部放射治療機器上，病人治療期間，醫護團隊可透過系統實時監測病人狀況，若精準度達亞毫米級的系統偵測到病人身體偏離位置時，便會即時發出警示，放射治療師可停止儀器並返回治療室，協助病人移回正確位置。東區醫院臨床腫瘤科部門經理鄧碧琪稱，新系統較以往單靠肉眼觀看閉路電視監察更有效，「有啲細微動作以前閉路電視睇唔到」，笑言可能要用更多時間協助修正位置，惟強調病人接受治療時一般會有儀器固定身驅，「好少病人會郁得勁。」

在使用電腦3D掃描定位後，病人毋須如以往般，提前到醫院滴墨水注射定位標記。宋崧稱，此舉使病人的皮膚在治療後不會留下黑色斑點，新做法亦可避免病人受紋身之苦，紓緩患者治療後對身體的負面感受。

目標日後服務更多病人

系統今年4月正式啟用，首月已為74人次提供服務，佔該放射治療機器該月服務量的17%。鄧碧琪表示，有關病人主要是乳癌、肺癌患者，因為他們較常因呼吸而偏離治療位置，其次是前列腺癌病人，日後目標使用人次和比例則仍在探討，「只知一定會更多。」