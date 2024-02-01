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2024-02-01 10:56:40

東頭邨誤殺｜59歲男因勸交送命　友人自責「佢係為咗保護我」

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東頭邨誤殺｜59歲男子因勸交送命　友人自責：佢係為咗保護我

東頭邨誤殺｜59歲男子因勸交送命，友人自責：佢係為咗保護我。（資料圖片）

黃大仙東頭()邨周一(29)晚上發生一宗誤殺案，一名59歲陳姓男子懷疑被推跌昏迷，延至昨日(31)凌晨不治。警方初步調查後，分別以涉嫌誤殺和普通襲擊，拘捕同姓章的33歲和58歲男子，其中33歲男子正被扣留調查，58歲男子則已獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到。消息指，兩名被捕人為父子關係。據了解，死者為朋友勸交而賠上性命。

死者好友內疚自責

死者該名朋友姓劉，事後在場擺放啤酒罐點煙「拜祭」，他接受傳媒訪問時自責表示「佢（死者）係為咗保護我先勸交，先俾人推跌‥‥‥」劉先生表示，去年6月才認識59歲姓陳死者，但二人交情甚好，閒時會與對方於事發地點一起飲酒作樂，「唔係識咗好耐，但我哋好好朋友！」

劉先生表示，被捕姓章父子中，父親同為飲酒常客，惟經常隨處便溺，他形容章父「神憎鬼厭」，去年9月更曾因章父在其旁小便而口角，驚動警方介入，自此碰面也互當對方透明，他相信因此雙方結怨。

仍有二人在逃

事發當日，他如常與好友在上址飲酒閒聊，劉先生憶述，突然有3名蒙面、戴頭盔惡漢上前將其捉住及圍毆，章男兒子發狂叫喊「你打我老竇！」當時已醉熏熏的陳男見狀欲勸交當「和事佬」，大叫「千祈唔好郁手！」正當他扯開對方雙手之際，卻被人推跌在地，後腦着地，「卜一聲好大聲，跟住嘔白泡，耳仔出血‥‥‥」其後有人駕駛懷疑套上假牌的電單車逃去。詎料連累好友因此喪命。

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被捕人疑有黑社會背景

他又指，當日除被捕父子外，仍有兩人在逃，並聽聞涉案兒子有黑社會背景，「好多案底，成日坐監，聽講最近出冊。」

未知死者親是否已知悉噩耗

對於好友為他而送命，劉先生十分內疚，據了解，死者已婚並育有一名兒子，他原本並非居於東頭（二）邨，惟因照顧年邁母親才辭職暫居於此，形容「阿媽好錫佢」，未知老人家是否已知悉噩耗。

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