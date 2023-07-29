林世雄訪東盟介紹「鐵路加物業」模式　大讚港鐵營運服務高效馳名

過去一周，行政長官率領特區代表團走訪東盟，即新加坡、印尼和馬來西亞三國。今（29日）運輸及物流局局長林世雄發表網誌，講述是次為香港發掘經貿和投資商機，並向當地政商界介紹香港的最新機遇和優勢，並向東盟介紹「鐵路加物業」模式，又大讚港鐵營運服務高效馳名。

林世雄訪東盟談交通運輸

林世雄表示，訪問馬來西亞期間，見證港鐵公司與馬來西亞捷運公司MRT Corp簽訂了合作備忘錄，合作在馬來西亞的「武吉查加爾捷運站」毗鄰土地創建一個結集鐵路、住宅及商業元素的新社區。他期望是次合作能借助港鐵多年來發展鐵路及沿線物業的經驗和心得。

他又大讚港鐵，指其是全球鐵路業界的領先者，除了在本港營運以高效而馳名的鐵路服務外，亦一直透過與不同平台的合作，積極對外輸出香港的鐵路專業技能和知識，包括參與營運中國內地、澳門、英國等地鐵路，相信今次合作有助進一步提升香港成為全球交通運輸專業服務中心的地位。

林世雄訪東盟說好香港故事

林世雄續指，東盟是香港的第二大貿易伙伴，雙方的貿易和投資往來非常頻密。在運輸、物流和航運方面，着實大有空間進一步拓展合作領域；而他訪問三國期間，亦接受多間傳媒專訪，向市民，闡述香港復常後的最新發展和無限機遇，說好香港故事。