林世雄：不同意香港是「轉運港遺址」　研管網約車維持健康競爭

去年香港港口貨櫃吞吐量是1434萬標準箱，按年跌14%，與2019年比跌21.6%，外界預料香港將跌出全球港口吞吐量排行榜前十名。運輸及物流局長林世雄接受電台訪間時指，本港面對成本高等挑戰，但絕不同意香港是「轉運港遺址」。
林世雄表示，絕不同意香港是「轉運港遺址」。他指，香港成為「全球十大港口碼頭」是得來不易，正正反映本港港口價值。他指出，香港有很多限制，譬如成本高，不可能一時半刻改變，環球經濟和地緣政治亦有影響，但本港亦有優點，包括清關快、與國際網絡聯繫頻繁。他又指，政府去年底發布《海運及港口發展策略行動綱領》，提出打造香港成為綠色智慧港口，研究為本地船舶和遠洋船，提供綠色甲醇和其他潔淨能源加注，計劃今年公布相關行動綱領，並就為遠洋船提供液化天然氣加注，進行技術研究。
林世雄：有需要維持行之有效和健康競爭的環境
立法會通過提高白牌車非法載客取酬罰則，初犯可判入獄半年，再犯可判入獄1年。當局計劃今年中起，就規管網約車平台，聽取持份者意見。林世雄指，會以維持現有公共交通工具健康競爭為考慮。他說，香港地少人多，要最有效地利用現有馬路，提供公共交通服務，他指，政府於公共交通承擔起90%的市民出行需要，是香港人引以為傲，有需要維持行之有效和健康競爭的環境，讓不同交通運輸工具發揮作用，因此當局會參考其他城市經驗，再檢視相關模式，是否適合香港。