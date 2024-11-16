林世雄︰夏寶龍冀港建造好陸海空三「港」　很「肉緊」航運

港澳辦主任夏寶龍表示要建造好陸海空三個「港」，運輸及物流局局長林世雄在港台節目《星期六問責》表示，上星期也在深圳聽夏寶龍講話，他認為夏寶龍是為香港打氣，很「肉緊」航運。

在陸港方面，林世雄表示，本港與內地的跨境設施，例如由港珠澳大橋去深圳的物流是否做得好；空港則是香港機場，三跑系統即將運作；海港是作為國際航運中心，當中有兩重意義，包括港口吞吐量及高增值服務，兩者相輔相成，他認為需要增強港口競爭力，爭取更多貨源，當局亦考慮提供減稅措施，吸引更多海運服務企業落戶香港或擴展業務。

對於香港機場運力仍未回復疫情前水平，三跑系統投入運作後，何時可達到1.2億客運人次目標。林世雄說，至今旅客量已回復至疫前的8至9成，估計下月聖誕高峰期，單日有機會返回疫前水平。他說雖然今年的客運量未必能夠達到7千多萬人次，但期望明年可以重返差不多的水平。

研 航空協定「拆牆鬆綁」 爭取增加更多航點

他提到，本港有130間航空公司，提供200個航點，較高峰時的220個為少，但相差不是太遠。當局會研究在航空協定方面「拆牆鬆綁」，同時與一帶一路國家主動商談。林世雄指出，一直留意輸入航空業勞工情況，在三跑系統運作後，會根據相關數據，檢視人手規劃。