林世雄：市民對的士服務感失望 冀業界做好本份 下月交代規管網約車研究結果

的士服務質素近期備受社會關注。運輸及物流局長林世雄今日(23日)在電視節目表示，的士車隊申請的中標結果下月內會公布，當局最終會發出不多於5個牌照。他又指，市民過去對的士服務感失望，盼業界「做好本份，提升服務」，以挽回大眾及旅客的信心。至於網約車和非法載客取酬，林世雄表示當局會研如何透過修改法例，更有效處理非法載客取酬的問題；但強調暫時不傾向同時懲罰乘客。

引入的士車隊管理制度的法例，去年12月生效，運輸署發出最多5個的士車隊牌照。林世雄表示，現有15名人正申請車隊牌照，而署方會發出不多於5個車隊牌照，料7月份內能批出；他稱對制度有期望，因申請情況反映業界存有心人士希望提升的士服務質素。