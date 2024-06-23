林世雄：市民對的士服務感失望 冀業界做好本份 下月交代規管網約車研究結果

的士服務質素近期備受社會關注。運輸及物流局長林世雄今日(23日)在電視節目表示，的士車隊申請的中標結果下月內會公布，當局最終會發出不多於5個牌照。他又指，市民過去對的士服務感失望，盼業界「做好本份，提升服務」，以挽回大眾及旅客的信心。至於網約車和非法載客取酬，林世雄表示當局會研如何透過修改法例，更有效處理非法載客取酬的問題；但強調暫時不傾向同時懲罰乘客。
引入的士車隊管理制度的法例，去年12月生效，運輸署發出最多5個的士車隊牌照。林世雄表示，現有15名人正申請車隊牌照，而署方會發出不多於5個車隊牌照，料7月份內能批出；他稱對制度有期望，因申請情況反映業界存有心人士希望提升的士服務質素。
發牌規管網約車為方向之一
林世雄又被問到當局對網約車平台及非法載客取酬的立場及規範。他回應指，正在網約車方面「下功夫」，考慮有何方法修改現時法例。當局參考了內地及亞洲其他地方的網約車規範經驗，正研究他們在法例、牌照等方面的要求；又指，研究方向之一是發牌予網約車平台，限制其不可用非法、無出租證許可的私家車載客取酬，當局將於7月向立法會分享蒐集的不同持分者意見及研究數據。他又提到，修例未必達到規限乘客網約私家車行為，「因為係比較複雜、要研究，暫時未向呢個方向去諗」。
與珠海磋商處理港車北上車流
另外，提到「港車北上」每逢假日及長假期，在港珠澳大橋口岸出現擠塞問題。林世雄指，「港車北上」於去年7月實施至今，有超過6萬輛香港單牌私家車完成申請，每逢長假期首日，每日約有4至5千輛車使用大橋；日均使用量約1萬2千車次，形容車次「並不算多」。
他表示，計劃只實施一年，仍在汲取經驗，現時已經與珠海當局磋商，如何處理高峰期車流；透露會研究吸引更多車輛使用，例如在珠江西部、江門等地，吸引更多貨車經大橋往來港口及機場。