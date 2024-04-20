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2024-04-20 16:34:00

林世雄：港鐵鐵路服務堪稱世界級　仍須提升競爭力穩守「金漆招牌」

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林世雄：港鐵鐵路服務堪稱世界級，仍須提升競爭力穩守「金漆招牌」。(林世雄社交網站圖片)

林世雄：港鐵鐵路服務堪稱世界級，仍須提升競爭力穩守「金漆招牌」。(林世雄社交網站圖片)

港鐵為慶祝服務香港45周年，下周六起於紅磡站舉行展覽，展出多款退役列車。運輸及物流局長林世雄在網誌表示，港鐵提供的鐵路服務堪稱世界級，的鐵路展除了讓人懷緬昔日鐵路面貌，提醒要進一步提升競爭力，才能穩守世界級的「金漆招牌」。

林世雄指，「朝六晚一」的營運時間、準時率達九成九、凌晨僅用「黃金兩小時」進行維修，並持續更新列車，觀塘線及港島線已陸續換入由內地青島四方生產的列車，其他市區線和迪士尼線列車同樣會陸續更換新列車，希望港鐵持續檢視與提升服務質素，繼續成為世界前列的鐵路營運商，為香港、內地以至世界各地，提供安全、可靠及高效的鐵路服務。

林世雄稱展覽令他憶起梅艷芳和《背影》

列車退役的同時代表鐵路更新，觀塘綫及港島綫已陸續換入新列車「Q Train」，市區綫及迪士尼綫亦會陸續更換列車。他表示，今次展覽名為「站見」，意思是在「車站相見」，令他憶起已故歌手梅艷芳在廣告中，於車站月台等候愛人的畫面，亦令他想起在學生年代讀過朱自清《背影》一文，父親在月台送別兒子時為他買水果的蹣跚背影，形容一幕幕溫馨又或浪漫的場面，見證車站是充滿溫度的地方。他說，今次的鐵路展除了讓人懷緬昔日鐵路面貌，亦提醒要進一步提升競爭力，才能穩守世界級的「金漆招牌」。

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