林世雄：港鐵鐵路服務堪稱世界級　仍須提升競爭力穩守「金漆招牌」

港鐵為慶祝服務香港45周年，下周六起於紅磡站舉行展覽，展出多款退役列車。運輸及物流局長林世雄在網誌表示，港鐵提供的鐵路服務堪稱世界級，的鐵路展除了讓人懷緬昔日鐵路面貌，提醒要進一步提升競爭力，才能穩守世界級的「金漆招牌」。

林世雄指，「朝六晚一」的營運時間、準時率達九成九、凌晨僅用「黃金兩小時」進行維修，並持續更新列車，觀塘線及港島線已陸續換入由內地青島四方生產的列車，其他市區線和迪士尼線列車同樣會陸續更換新列車，希望港鐵持續檢視與提升服務質素，繼續成為世界前列的鐵路營運商，為香港、內地以至世界各地，提供安全、可靠及高效的鐵路服務。