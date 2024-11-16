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2024-11-16 11:00:00

林世雄：研發展綠色船用燃料加注中心　增加港口競爭力

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林世雄表示，如果本港能夠提供新的能源，有助帶動貨物利用香港作為港口。(資料圖片)

林世雄表示，如果本港能夠提供新的能源，有助帶動貨物利用香港作為港口。(資料圖片)

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政府公布《綠色船用燃料加注行動綱領》，運輸及物流局局長林世雄在港台節目《星期六問責》表示，減排是全球共同目標，海運方面的目標是減低3%碳排放。他說，現時船隻使用化石燃料，並陸續引入綠色燃料，包括生物柴油、液化天然氣及甲醇等，當局會研究哪種燃油的效益較高，以便跟隨使用及提供。

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已物色青衣11公頃土地作綠色船用燃料儲存

林世雄指出，香港的貨櫃吞吐量排全球第10，加注入油全球排第7，超過兩成船隻會在本港入油，顯示香港有好的基礎發展綠色船用燃料加注中心，有助減低成本，增加港口競爭力。他表示，國家是綠色燃料的生產大國，相信未來供應主要靠內地，大灣區或會有相關生產基地。

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林世雄提到需要找地方儲存綠色燃料，已物色青衣11公頃土地，考慮用作儲存船用的甲醇，明年會邀請業界提交意向書。因應兩電去年在南丫島以南設立海上液化天然氣接收站以便發電，當局會研究如何取得液化天然氣，方便船隻在本港港口加注燃油。

被問到本港貨櫃碼頭吞吐量下降，發展綠色船用燃料加注中心會否存在挑戰。林世雄認為加注燃料與貨運是相輔相成，如果本港能夠提供新的能源，有助帶動貨物利用香港作為港口，甚或利用海運服務、法律仲裁及保險等。他又指出，新加坡在船隻港口費方面提供減免優惠，本港除了研究減免港口費外，亦考慮在甲醇方面提供減稅。

原文刊登於 香港電台

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