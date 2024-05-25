林世雄：路政署在3區進行街景美化工作　市民可打卡體驗「香港無處不旅遊」

路政署於去年初選定中環港外線碼頭、大圍港鐵站及荃灣路德圍，進行小區街景美化工作。運輸及物流局局長林世雄引述國務院港澳辦主任夏寶龍提到「香港無處不旅遊」，希望市民和訪港旅客可在這些小區「打卡」親身體驗。

林世雄在網誌中指，帶大家到這幾區走走，探索隱藏在城市生活內的寶藏 ，一同體驗「香港無處不旅遊」。他提到路政署將尋常的路磚、燈柱、升降機等，變身成為配合該地區特色的藝術點綴。改變雖小，卻為地區面貌帶來大改善。

中環碼頭有全新設計

在中環港外線碼頭，接駁南丫島、長洲和坪洲的4、5、6號碼頭有全新設計。4號碼頭以淺藍色為主調，讓乘客感受到南丫島漁民文化的島嶼氣氛。5號碼頭的「喜悅慶典」，以長洲名物平安包與「珊珊」李麗珊的風帆作為設計元素。6號碼頭加入鮮有外地人知道的坪洲本地工業歷史，以牛皮廠和齒輪等圖案裝飾，帶領遊人感受坪洲「秘密花園」的夢幻氣氛。

林世雄指路政署同事亦照顧到沿路的腳下風景，以天星小輪作為主體，配以維多利亞港海岸線的地標性建築物和天際線設計出彩色渠蓋，成為一流的「打卡」熱點。