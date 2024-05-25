林世雄：路政署在3區進行街景美化工作　市民可打卡體驗「香港無處不旅遊」

路政署於去年初選定中環港外線碼頭、大圍港鐵站及荃灣路德圍，進行小區街景美化工作。運輸及物流局局長林世雄引述國務院港澳辦主任夏寶龍提到「香港無處不旅遊」，希望市民和訪港旅客可在這些小區「打卡」親身體驗。
林世雄在網誌中指，帶大家到這幾區走走，探索隱藏在城市生活內的寶藏 ，一同體驗「香港無處不旅遊」。他提到路政署將尋常的路磚、燈柱、升降機等，變身成為配合該地區特色的藝術點綴。改變雖小，卻為地區面貌帶來大改善。
中環碼頭有全新設計
在中環港外線碼頭，接駁南丫島、長洲和坪洲的4、5、6號碼頭有全新設計。4號碼頭以淺藍色為主調，讓乘客感受到南丫島漁民文化的島嶼氣氛。5號碼頭的「喜悅慶典」，以長洲名物平安包與「珊珊」李麗珊的風帆作為設計元素。6號碼頭加入鮮有外地人知道的坪洲本地工業歷史，以牛皮廠和齒輪等圖案裝飾，帶領遊人感受坪洲「秘密花園」的夢幻氣氛。
林世雄指路政署同事亦照顧到沿路的腳下風景，以天星小輪作為主體，配以維多利亞港海岸線的地標性建築物和天際線設計出彩色渠蓋，成為一流的「打卡」熱點。
大圍港鐵站以「城市河道」為主題
在大圍港鐵站，路政署選取「城市河道」為主題，為連接大圍港鐵站的村南道行人路、有蓋行人通道、行人天橋等，以貼圖或繪畫的方式來美化，展現新界東部與吐露港相連河道沿岸常見的鷺鳥生態環境。
大圍港鐵站的另一邊則以「躍動郊野」為主題，在美田路／車公廟路行人天橋的通道及橋身展現香港郊野的多種野生動物圖案，包括果子狸、豹貓等，將郊野生態風景帶進大圍市中心。
荃灣路德圍以「荃灣圍村」為主題
林世雄指到荃灣區「搵食」，首選路德圍。但食街背後隱藏的是舊圍村的歷史，現時由多條特色行人專用街道組成的路德圍與周邊，原址為1960年代清拆的荃灣河背村。而該區美化工作以「荃灣圍村」為主題，將荃灣圍村的歷史文化及建築特色以貼圖呈現在附近的路燈燈柱及花槽，路燈燈柱貼圖以圍村磚牆、瓦片頂和裝飾性天花作設計，花槽貼圖則模仿於圍村庭院回望屋內的景象。