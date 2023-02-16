林作被控不小心駕駛表證成立　裕美淡定陪同上庭 (更新)

【13:35更新】有「抽水王」之稱的保險經紀林作，被指在去年6月駕駛私家車至中環長江中心停車場時，疑失控撞柱，事件中沒有人受傷．他及後被票控一項不小心駕駛罪，案件早在去年10月於東區裁判法院提訊，但由於林作否認控罪，法庭排期至今早(16日)開審。裁判官朱文瀚聽取控方舉證後，裁定表證成立。林作在庭外稱，「預左1日審訊，自己將會出庭自辯，咁就精彩！」

朱官在開審前表示，為了案件管理，提出案件以中文審訊，認為法庭在即時翻譯下，證人亦以中文作供，同時裁判法院的時間表比較緊迫。控方指，同意法庭的觀察，而所有證人的供詞亦被翻譯為英文。

裕美陪同現身法院

而今早9時許，身穿深色西裝的林作，在裕美的陪同下現身法院，神情十分淡定。其身旁還有兩位代表律師，包括有「嫩口版陳鍵鋒」 之稱的梁曦，另外一位幫林作打官司的律師，則為范德偉(David Fenn)，自稱「法律界林作」及「法律界KOL」。他們上庭前密密傾，隨後一行人進入法院，準備開庭事宜。

案情指，被告林作(32歲)，被票控一項不小心駕駛罪，指他於2022年6月10日進入中環長江集團中心LG/F層時，不小心駕駛其私家車，車牌編號AL1229。控方表示，會依賴閉路電視片段舉證，及將傳召3名證人。