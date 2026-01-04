林健鋒：冀預算案紓解民困 公務員不再凍薪

政府日前表示，預料全年經濟增長或達3.2%。行會成員林健鋒表示，雖然政府上調經濟預測，惟來年外圍環境一定有變數，香港首要鞏固國家安全、特別是金融安全，亦要積極對接國家「十五五」規劃。他又認為，過去一年公務員做了大量工作，值得肯定，希望不再凍薪，應該考慮加薪。



林健鋒今日(4日)出席電台節目時指，過去一年本港經濟穩中有進，政府亦上調全年經濟增長預測至3.2%；惟他指，來年外圍環境一定有變數，香港首要鞏固國家安全、特別是金融安全，並維持低息環境，相信有利營商，同時本港亦要積極對接國家「十五五」規劃。他期望，新一份預算案會將資源平衡用於投資未來和紓解民困，讓中小企和市民共享經濟復甦成果。林健鋒又指，過去一年公務員做了大量工作，值得肯定，應該考慮加薪，希望不再凍薪。

林健鋒又指，香港應更主動出擊，針對性吸引產業鏈龍頭企業落戶本港，以及為重點產業提供政策和配套支援，開拓與東南亞及中東等新興市場合作。在北部都會區發展方面，他認為政府的批地政策仍未夠彈性，期望政府考慮讓發展商「先租後買」等政策，紓緩發展商的成本壓力。

料美國軍事行動對香港影響不大 美軍周末(3日)向委內瑞拉首都加拉加斯及多地發動大規模空襲，委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子已被美軍帶出委內瑞拉境內。林健鋒表示，本港與委內瑞拉的貿易額不太大，但該國是石油出口大國，石油價格可能會波動和影響資源價格，如果油價上升或對本港出入口造成影響。但他相信，今年是「十五五」規劃開局之年，很多政策對本港發展有利，相信香港經濟應該穩步向前，不太擔心今次事件帶來很大影響。

