林健鋒：很多中小企反映被銀行要求提早還款或加按資產

行政會議成員、經民聯副主席林健鋒表示，政府撤銷樓市辣招幾個月，但仍然未有足夠活力，面對高息環境，樓價繼續下滑，市民按揭遇上困難，很多中小企反映面對融資困難，被銀行要求提早還款或加按資產。

林健鋒在一個電台節目說，未來幾個月屬於業界生死存亡的關鍵時間，存在很多變數，並非一帆風順，受到地緣政治和美國大選等因素影響，很多來港投資人士正猶疑作重大決定，商界感到被動。他說中小企最緊張流動資金，希望政府和金管局出手幫助業界，亦希望銀行嚴格跟隨政府早前推出的指引，如果客戶按時供款，銀行就不要「call loan」要求提前還款，又強調「並非要求政府派糖，但關鍵時刻要為中小企給予氧氣」。