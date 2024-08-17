林健鋒：很多中小企反映被銀行要求提早還款或加按資產

行政會議成員、經民聯副主席林健鋒表示，政府撤銷樓市辣招幾個月，但仍然未有足夠活力，面對高息環境，樓價繼續下滑，市民按揭遇上困難，很多中小企反映面對融資困難，被銀行要求提早還款或加按資產。
林健鋒在一個電台節目說，未來幾個月屬於業界生死存亡的關鍵時間，存在很多變數，並非一帆風順，受到地緣政治和美國大選等因素影響，很多來港投資人士正猶疑作重大決定，商界感到被動。他說中小企最緊張流動資金，希望政府和金管局出手幫助業界，亦希望銀行嚴格跟隨政府早前推出的指引，如果客戶按時供款，銀行就不要「call loan」要求提前還款，又強調「並非要求政府派糖，但關鍵時刻要為中小企給予氧氣」。
盧偉國：香港疫後復蘇亦沒有想像中快
工程界立法會議員盧偉國說，工程建築業的長遠工作量足夠，每年公私營市場總工作量龐大，對整體經濟增長非常重要，有助帶活不同行業。但他指出目前環球經濟不理想，香港疫後復蘇亦沒有想像中快，加上內地經濟有各方面問題，導致本港部分建築公司要減薪，亦面對資金周轉問題。他認為在私人市場低迷下，正是政府工程加快上馬的時候，但政府的審批程序太複雜，導致成本增加，又指並非所有顧問公司或承建商都處理工務工程，如果私人工程放慢，將造成很大影響。
建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓說，私人市場項目大幅減縮，即使政府工程項目涉及銀碼大，但大多為地盤平整工程，對顧問需求有限，工作量未必足夠分配，認為政府可以考慮將部分工程外判，將學校或政府建築物等項目交予業界，增加工程量，又說政府在疫情期間曾經就工程項目推出2%或3000萬元封頂的預先付款，他建議可以再作放寬，令業界有更好的資金流。原文刊登於 香港電台