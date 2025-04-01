林卓廷披露游乃強受查案 律政司終極上訴得直 恢復定罪及判囚4個月

立法會前議員林卓廷向公眾披露，廉署在「元朗7.21事件」後，調查時任元朗警區助理指揮官游乃強涉嫌「公職人員行為失當」，林卓廷被控違反《防止賄賂條例》中，有關不當披露受查人身份的條文，原審裁定罪成後上訴得直，撤銷定罪。律政司提出終極上訴，終審法院今日頒下判詞，以大比數裁定律政司上訴得直，恢復林卓廷罪成判決，及監禁4個月的判刑。



判案書指出，《防賄條例》第30(1)條有兩種可能註釋，第一種詮釋指明披露就「貪污罪行」受查對象的身份，才屬於違反條例，第二種詮釋就側重條文的文意和目的，認為只需披露一項調查正在進行，即屬違反條例。



首席法官張舉能、常任法官李義及非常任法官歐頌律均認為，第二種詮釋更為可取，更好反映條文的立法原意，即維護廉署就貪污罪行所作調查的效能和公正性，以保護受查人的聲譽。



張舉能表示，條文用語並不排除採納第二種詮釋，認為單純披露事一個人作為調查對象，已屬違反條文。



常任法官霍兆剛及林文瀚就不認同第二種詮釋，又指出《防賄條例》相關條文曾作出修訂，收窄禁止披露範圍，條文特別指明披露受查人身份，是針對其涉及的貪污罪行調查，第一種詮釋是唯一可能的詮釋。



終審法院最終以3:2裁定律政司上訴得直，恢復林卓廷定罪及判刑。