林卓廷暴動罪成 判囚37個月 官指令局面惡化須負責

2019年元朗「721」襲擊事件，民主黨前立法會議員林卓廷與另外6人，被指在元朗站挑釁白衣人，早前被裁定暴動罪成。案件昨在區域法院判刑，林卓廷被判囚37個月，其中3個月准與民主派初選案的刑期同期執行。同案6名被告分別判囚25至31個月。

法官陳廣池在庭上指，林卓廷當時作為立法會議員和政治人物，在社會上具知名度，親自到元朗站會令對峙局面惡化，故即使角色有別其他被告，仍須負上刑責。

陳官謂，林卓廷當晚在未了解元朗站的詳情便急於直播；又指他未有阻止他人射水和對罵行為，並無意圖化解雙方衝突。陳官以判刑3年半作為量刑起點，考慮到林卓廷同意案情，以及審訊延後，決定扣減5個月刑期，最終判監3年1個月。