林卓廷暴動罪成 判囚37個月 官指令局面惡化須負責

2019年元朗「721」襲擊事件，民主黨前立法會議員林卓廷與另外6人，被指在元朗站挑釁白衣人，早前被裁定暴動罪成。案件昨在區域法院判刑，林卓廷被判囚37個月，其中3個月准與民主派初選案的刑期同期執行。同案6名被告分別判囚25至31個月。
法官陳廣池在庭上指，林卓廷當時作為立法會議員和政治人物，在社會上具知名度，親自到元朗站會令對峙局面惡化，故即使角色有別其他被告，仍須負上刑責。
陳官謂，林卓廷當晚在未了解元朗站的詳情便急於直播；又指他未有阻止他人射水和對罵行為，並無意圖化解雙方衝突。陳官以判刑3年半作為量刑起點，考慮到林卓廷同意案情，以及審訊延後，決定扣減5個月刑期，最終判監3年1個月。
法官：判刑難在
不能輕判也不能重判
陳官稱，本案的難處在於2019年有多宗暴力案件，不能輕判，亦不能胡亂重判。他又指，有人將721事件定性，認為非白衣人都是受害者，是被事件的「下集」掩蓋；指本案審理的是涉及非白衣人的暴動案，而案發時元朗站閘內有過百人，包括部分未有被捕人士，無論他們是聲援抑或積極參與，均有份參與暴動。
陳官引述林卓廷親撰的求情信，認為他沒有悔意；又指當晚正值多事之秋，而林卓廷當晚的言行，能夠反映其意圖。陳官又指日前收到一封求情信，署名是「香港市民」，陳官指，市民在司法程序進行階段，寫信予法官屬不當。他在庭上讀出信件部分內容。信中指林卓廷在30年來盡心盡力為市民謀取福利，當日到場是為了保護乘搭西鐵返回元朗的市民，希望法官「明察秋毫」。信中續指，林卓廷提及自己失去太多自由，但仍擁有無法剝奪的自由，希望法庭予以輕判，避免旁聽人士及香港市民認為有「指鹿為馬」之嫌。
陳官表示，2019年是不少人的人生轉捩點，東方之珠黯然失色，不同政見人士如黃、藍對壘使社會嚴重分化。事件對不同政治光譜的人士有無名及無奈的痛，對於整個社而言卻是難容的痛。
7名被告依次為林卓廷、庾家豪、陳永晞、葉鑫昇、鄺浩林、尹仲明及楊朗，各被控一項暴動罪，被指在2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身份不詳的人參與暴動。民主黨前主席劉慧卿、美國和加拿大領事均有到場旁聽。