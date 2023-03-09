林哲玄：葵涌醫院塌天花石屎極不理想　測量師估計因滲水生鏽

林哲玄在一個電台節目中表示，醫管局維修工程的招標是價低者得，若出現競爭和監管不足，會影響工程質素，局方有責任加強把關。林哲玄認同，醫管局並非要就所有設施出問題向外公佈，但若有機會威脅市民安全，應向社會交代。他認為，部分醫管局設施較老舊，局方必須盡快檢視維修保養工作，若要進行工程，需妥善安排病人轉移。

近日公立醫院接二連三發生墮物意，昨日凌晨葵涌醫院一個診症室，亦發生天花石屎塌下事件，外醫療衞生界立法會議員林哲玄指，情況極不理想，局方必須盡快檢視維修保養工作，若有機會威脅市民安全，應向社會交代。

測量師估計因滲水生鏽破壞石屎保護層

香港測量師學會建築測量組前主席謝志堅亦在一個電台節目中估計，天花鋼筋可能因為滲水生鏽，造成鋼筋體積膨脹，破壞石屎保護層，加上缺乏維修，令石屎塌下。他説具體滲水原因和範圍需進一步調查，由於有假天花遮蓋，滲水問題未必容易察覺，或要使用濕度計和紅外線等工具輔助探測。

謝志堅：每 3 年勘察一次是合理安排

另外，他又指，醫院建築設計有瑕疵，或天花施工材料不足，亦可能是事故成因。如果石屎本身有問題，加上葵涌醫院正進行的重建工程引起震蕩，亦有機會加速石屎塌下。而目前醫管局樓宇每3年勘察一次，他認為是合理安排，但應在容易出現滲水問題的地方加密檢測。