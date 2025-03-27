林大輝稱香港需配合國家外交工作　批評美國推行霸權及保護主義

理工大學舉辦《新時代中國外交的挑戰與機遇》專題講座，理大校董會主席林大輝致辭時表示，中國和平崛起，透過改革開放發展成為世界第二大經濟體系，在國際舞台上的地位越來越重要。在這個新時代，香港必須充分發揮「一國兩制」的優勢，擔當超級聯繫人的角色，配合國家做好外交工作，服務國家外交大局。

林大輝︰國家的朋友圈已愈來愈多朋友

林大輝說，當前國際形勢錯綜複雜，以美國為首的西方國家，橫行霸道，推行霸權主義，單邊制裁及保護主義，粗暴干涉別國內政，故意挑動對立和對抗，這些行為已嚴重危害到世界正常發展，亦引起不少地區的衝突和經濟民生問題。他指出，中國在高速發展過程中，始終堅持維護世界和平發展，堅持真正的多邊主義，致力推動構建人類命運共同體，國家的朋友圈已愈來愈多朋友。高等院校肩負培育人才和未來領袖的使命，而理大致力培育學生擁有家國情懷，具備全球視野，有擔當、能造福社會，貢獻國家。