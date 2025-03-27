林大輝稱香港需配合國家外交工作　批評美國推行霸權及保護主義

理工大學舉辦《新時代中國外交的挑戰與機遇》專題講座，理大校董會主席林大輝致辭時表示，中國和平崛起，透過改革開放發展成為世界第二大經濟體系，在國際舞台上的地位越來越重要。在這個新時代，香港必須充分發揮「一國兩制」的優勢，擔當超級聯繫人的角色，配合國家做好外交工作，服務國家外交大局。
林大輝︰國家的朋友圈已愈來愈多朋友
林大輝說，當前國際形勢錯綜複雜，以美國為首的西方國家，橫行霸道，推行霸權主義，單邊制裁及保護主義，粗暴干涉別國內政，故意挑動對立和對抗，這些行為已嚴重危害到世界正常發展，亦引起不少地區的衝突和經濟民生問題。他指出，中國在高速發展過程中，始終堅持維護世界和平發展，堅持真正的多邊主義，致力推動構建人類命運共同體，國家的朋友圈已愈來愈多朋友。高等院校肩負培育人才和未來領袖的使命，而理大致力培育學生擁有家國情懷，具備全球視野，有擔當、能造福社會，貢獻國家。
中國前駐捷克及羅馬尼亞大使霍玉珍在講座上表示，中國與中東歐國家合作是雙方在新形勢下深化各領域務實合作，推動中歐關係整體和均衡發展的重要動力，亦是促進雙邊關係更好發展的重要平台，以及抵禦全球挑戰的重要保障。合作機制啟動至今13年來，雙方共同打造了全方位、多層次的發展新格局，在多個領域取得豐碩成果，讓國家及中東歐各國人民受惠。她認為，未來雙方應提升合作規模與質量，加強綠色能源、高新科技及人工智能等新興領域的合作，並完善合作機制，引領中國與中東歐國家合作「走深走實」。
出席同一活動的中國前駐格魯吉亞及塔吉克斯坦大使岳斌就以《百年變局下的新時代中俄關係》發表演說，他表示，多年來中俄關係不斷深化，由互視友好國家到建立戰略協作夥伴關係，再到建立全面戰略協作夥伴關係，以及新時代全面戰略協作夥伴關係，體現了兩國在政治互信、利益融合和戰略協同等方面的推進。新時代中俄關係的特點是堅持元首外交的戰略引領，並通過完備的交住機制、蓬勃的經貿合作、豐富多樣的人文交流、國際及地區事務的團結協作等，建立長期穩定，互利共贏的夥伴關係。
原文刊登於 香港電台