林定國稱涉人權司法覆核案勝算非唯一考量　需顧及整體公眾利益

律政司司長林定國表示，在剔除免遣返申請有關的司法覆核申請後，過去五年入稟的司法覆核案件中，合共有61宗涉及申請人聲稱政府過度限制基本人權的案件，當中14宗尚待判決，有42宗裁定政府勝訴或政府無對基本權利施加不相稱或過度限制，或申請人撤回司法覆核申請，只有5宗政府敗訴或政府妥協而和解的案件。
律政司會與相關政策局了解被覆核的決定
林定國在立法會大會表示，當面對涉及基本人權的司法覆核案件時，律政司會與相關政策局了解被覆核的決定、政策或法律條文的背景和目的等，經過仔細考慮及法律研究後向相關政策局提供法律意見。
他強調勝算並非唯一考量因素， 需要顧及整體公眾利益，以致對運用和分配公共資源所帶來的深遠影響，當面對司法覆核時，作為負責任的政府，一般需要據理力爭，讓法庭和市民清楚理解政府立場。就著重大議題，必須通過上訴程序才能取得終局和權威性定奪，同時判決理由亦相當重要。
葉劉淑儀關注上訴人是否未能取得法援
立法會選委界議員簡慧敏說，近期政府涉及同性權益的司法覆核個案中被判敗訴，如日後再遇同類案件，有意見認為因應財赤，政府不應上訴以節省公帑。
林定國說，大原則而言，律政司使用公帑時會審慎處理，而就相關案件方面，每次針對的法例或政策都不能一概而論，需要每宗個案考慮。申請人往往提出司法覆核都涉及多個理由，法庭未必全部接納，但如果法庭認為政府有所不足，政府需要精準理解，才能思考如何符合法律要求。
新民黨主席葉劉淑儀表示，近兩年司法覆核案件數目有所下跌，關注是否上訴人未能取得法援，律政司會否擔憂削弱司法覆核的制度。林定國回應說，數字下跌有不同原因，但法援制度亦有基本條件，需要證明案件有合理可爭辯性，他相信相關權利較過往並無減損。
原文刊登於 香港電台