林定國稱涉人權司法覆核案勝算非唯一考量　需顧及整體公眾利益

律政司司長林定國表示，在剔除免遣返申請有關的司法覆核申請後，過去五年入稟的司法覆核案件中，合共有61宗涉及申請人聲稱政府過度限制基本人權的案件，當中14宗尚待判決，有42宗裁定政府勝訴或政府無對基本權利施加不相稱或過度限制，或申請人撤回司法覆核申請，只有5宗政府敗訴或政府妥協而和解的案件。

律政司會與相關政策局了解被覆核的決定

林定國在立法會大會表示，當面對涉及基本人權的司法覆核案件時，律政司會與相關政策局了解被覆核的決定、政策或法律條文的背景和目的等，經過仔細考慮及法律研究後向相關政策局提供法律意見。