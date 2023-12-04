林定國：冀自小培養國民身份認同 張炳良：須防止政治兩極化

近年維護國安成為政府施政重點。前運輸及房屋局長、教育大學公共行政學顧問張炳良表示，港正由亂象走向新階段，須多加留神，防止由一個極端走到另一個極端，不能再出現政治兩極化。他以早前本港舉行的同樂運動會為例，指出有部分人把活動與國家安全扯上關係是「過分啲」，認為香港是多元化社會，有不同意見屬正常，毋須事事都「上綱上線」，牽扯至法律層面，損害香港的國際形象。

張炳良認為，維護國家安全是毋庸置疑，但亦要保持獨特性及國際化，並非意見不同就不是朋友。他又指，現時由西方主流媒體主導的國際輿論，對港看法仍相當負面，香港有難處、受外間批評，不應「報喜不報憂」，可以改善及克服；對他人的負面評論不用反應過大，要正視及解決問題，同時要展現香港的制度優勢及有活力的一面。他又指，香港的「基本盤不變」，但香港較遲通關，加上消費模式轉變，經濟復甦需時。