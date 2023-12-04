熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 年少日記 社內相親 Cybertruck 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-04 04:30:33
日報

林定國：冀自小培養國民身份認同 張炳良：須防止政治兩極化

分享：
學界國家安全常識挑戰賽啟動禮 林定國 張炳良

學界國家安全常識挑戰賽啟動禮昨日舉行。

近年維護國安成為政府施政重點。前運輸及房屋局長、教育大學公共行政學顧問張炳良表示，港正由亂象走向新階段，須多加留神，防止由一個極端走到另一個極端，不能再出現政治兩極化。他以早前本港舉行的同樂運動會為例，指出有部分人把活動與國家安全扯上關係是「過分啲」，認為香港是多元化社會，有不同意見屬正常，毋須事事都「上綱上線」，牽扯至法律層面，損害香港的國際形象。

張炳良認為，維護國家安全是毋庸置疑，但亦要保持獨特性及國際化，並非意見不同就不是朋友。他又指，現時由西方主流媒體主導的國際輿論，對港看法仍相當負面，香港有難處、受外間批評，不應「報喜不報憂」，可以改善及克服；對他人的負面評論不用反應過大，要正視及解決問題，同時要展現香港的制度優勢及有活力的一面。他又指，香港的「基本盤不變」，但香港較遲通關，加上消費模式轉變，經濟復甦需時。

政府已展開23條立法工作

另外，由律政司聯同教育局、保安局，以及善德基金會共同舉辦的「全港學界國家安全常識挑戰賽啟動禮」昨舉行，李家超視像致辭表示，政府已開始23條立法的準備工作，預計明年完成立法。他指，23條將與《港區國安法》連結，構建有效的國家安全法律系統，完善維護國家安全的法律制度和執行機制，希望各界人士全力支持立法工作，履行特區的憲制責任。

律政司長林定國表示，市民應深刻銘記若國家安全受到威脅，安居樂業、幸福美滿的生活只會是「鏡中花、水中月」。他又指，維護國家主權及發展利益是「一國兩制」方針最高原則，一國的原則愈堅固，兩制的優勢就愈彰顯，社會必須掌握各種國安問題，了解國內外的形勢和挑戰。他表示，學生在求學時期認識國家安全的重要性和緊迫性，可及早培養國民身份認同，培養自覺維護國家安全。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受