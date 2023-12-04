林定國：冀自小培養國民身份認同 張炳良：須防止政治兩極化

近年維護國安成為政府施政重點。前運輸及房屋局長、教育大學公共行政學顧問張炳良表示，港正由亂象走向新階段，須多加留神，防止由一個極端走到另一個極端，不能再出現政治兩極化。他以早前本港舉行的同樂運動會為例，指出有部分人把活動與國家安全扯上關係是「過分啲」，認為香港是多元化社會，有不同意見屬正常，毋須事事都「上綱上線」，牽扯至法律層面，損害香港的國際形象。
張炳良認為，維護國家安全是毋庸置疑，但亦要保持獨特性及國際化，並非意見不同就不是朋友。他又指，現時由西方主流媒體主導的國際輿論，對港看法仍相當負面，香港有難處、受外間批評，不應「報喜不報憂」，可以改善及克服；對他人的負面評論不用反應過大，要正視及解決問題，同時要展現香港的制度優勢及有活力的一面。他又指，香港的「基本盤不變」，但香港較遲通關，加上消費模式轉變，經濟復甦需時。
政府已展開23條立法工作
另外，由律政司聯同教育局、保安局，以及善德基金會共同舉辦的「全港學界國家安全常識挑戰賽啟動禮」昨舉行，李家超視像致辭表示，政府已開始23條立法的準備工作，預計明年完成立法。他指，23條將與《港區國安法》連結，構建有效的國家安全法律系統，完善維護國家安全的法律制度和執行機制，希望各界人士全力支持立法工作，履行特區的憲制責任。
律政司長林定國表示，市民應深刻銘記若國家安全受到威脅，安居樂業、幸福美滿的生活只會是「鏡中花、水中月」。他又指，維護國家主權及發展利益是「一國兩制」方針最高原則，一國的原則愈堅固，兩制的優勢就愈彰顯，社會必須掌握各種國安問題，了解國內外的形勢和挑戰。他表示，學生在求學時期認識國家安全的重要性和緊迫性，可及早培養國民身份認同，培養自覺維護國家安全。