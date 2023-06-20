林定國：法官「司法抄襲」證港司法制度行之有效　涉案各方可再爭取公義 (更新)

【15:50更新】處理律政司申請禁制反修例歌曲《願榮光歸香港》聆訊的《港區國安法》指定法官陳嘉信，近日連續被揭發涉嫌「司法抄襲」。律政司司長林定國回應傳媒查詢時指，事件反映本港優良的上訴機制。他出席一個傳媒論壇時又說，事件反映本港的司法制度按《普通法》的傳統行之有效，涉案各方再獲機會爭取公義。

形容屬單一 事件 相信其他法官不會再犯

林定國形容，法官陳嘉信涉嫌「司法抄襲」事件是單一和不幸，惟不代表普遍情況，亦有信心本港法官不會再出現同樣錯誤，而且終院首席法官張舉能已表明「司法抄襲」行為不能接受，亦提醒其他法官切勿再做，強調上訴庭公開批評下級法官犯如此錯誤，並下令重審，讓涉案各方再獲機會爭取公義，強調從整個制度來看，證明本港司法制度按《普通法》傳統行之有效。

他在回覆《星島日報》查詢時又說，抄襲事件反映本港法律制度有自我修正的功能，認為法官陳嘉信犯錯被上訴庭所接受，是顯示優良的上訴機制，由上級在公開審訊中糾正下級法官的錯處。

指申禁 《願 榮光 》是 依法辦事

對於申禁《願榮光歸香港》，林定國透露將在7月21日前，向法庭提交相關的法律觀點，現時無法透露入稟細節，但案件會交法庭定奪，呼籲大眾毋須過於憂慮。

他回覆傳媒查詢時指，播錯國歌事件涉及國家的尊嚴及主權，是重中之重，原則上絕不能坐視不理，強調申禁《願榮光歸香港》是依法辦事，亦對播錯國歌事件非常不滿及憤怒，期望將事件交由法庭公開聆訊定奪。