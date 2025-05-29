林定國：國際調解院提升香港地位　產生磁石效應促進軟實力

律政司司長林定國表示，政府將按計劃在今年中，完成位於舊灣仔警署的國際調解院總部改建工程，期望可在今年底或明年初投入運作。(資料圖片)

國際調解院將於本港成立，明日在港舉行《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。律政司司長林定國表示，對全世界、國家或香港均具有非凡的歷史意義。政府將按計劃在今年中，完成位於舊灣仔警署的國際調解院總部改建工程，期望可在今年底或明年初投入運作。

最快年底投入運作

林定國在報章撰文表示，至今未有一個由國家政府間成立專門以調解解決國際爭端的組織。按公約將成立的國際調解院，補充了現行國際爭端解決機制一塊短板，是推進以調解方式解決國際爭端的里程碑。