林定國：國際調解院提升香港地位　產生磁石效應促進軟實力

國際調解院將於本港成立，明日在港舉行《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。律政司司長林定國表示，對全世界、國家或香港均具有非凡的歷史意義。政府將按計劃在今年中，完成位於舊灣仔警署的國際調解院總部改建工程，期望可在今年底或明年初投入運作。
最快年底投入運作
林定國在報章撰文表示，至今未有一個由國家政府間成立專門以調解解決國際爭端的組織。按公約將成立的國際調解院，補充了現行國際爭端解決機制一塊短板，是推進以調解方式解決國際爭端的里程碑。
公約締約國一致同意國際調解院總部設在香港，並在香港舉行公約簽署儀式，充分顯示香港作為具有國際化、高水平、信譽好法治環境的國際大都市，不但得到國家支持，更受到國際社會廣泛認同。除了有機會發揮香港在國際商事爭議解決服務的傳統優勢，以及提供相關服務所帶來的經濟效益外，更重要是提升香港的國際地位和知名度，相信能產生磁石效應，將促進香港的軟實力，和帶來不可量化的無形效益。
林定國表示，中華文化一向崇尚「以和為貴」，追求「天下大同」。公約是國家與近20個立場相近國家共同努力完成談判的成果，國家在當中所扮演的關鍵角色，充分體現中國維護國際法和國際關係原則，以及促進世界友好和平的擔當和決心。與某些傳統大國為一己私利，背棄國際法和國際關係原則、製造和挑撥爭端、威脅和平，形成鮮明強烈對比。