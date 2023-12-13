林定國：國際調解院若落戶香港 地位等同海牙國際法庭

律政司司長林定國表示國家選擇在香港成立國際調解院籌備辦公室，若最終在香港落戶，形容地位等於歐洲的海牙國際法庭。

林定國接受港台節目訪問時表示，國際調解院籌備辦公室今年2月在港成立，構思是國家與其他友好國家傾談達成國際條約，以在香港成立恆常化國際組織，用調解的方式處理國際間的爭議和糾紛，若成事落戶在香港，地位將等於歐洲的海牙國際法庭。

國際法律人才培訓學院 明年成立專家組

林定國又指《施政報告》提出成立國際法律人才培訓學院，協助國家培訓涉外法律人才，亦提升一帶一路沿線國家法律人士的水平，目前未有成立時間表，但希望明年先成立專家組，並設立辦公室。而上月底正式開展法治領袖培訓計劃，主要是青少年制服團體和一些青少年組織的訓練員參與，人數介乎100至200人，他形容反應踴躍。