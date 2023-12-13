熱門搜尋:
旅發局消費券 中大 周海媚 安永 六合彩 聖誕節2023 燈火闌珊 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 流感 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-13 16:06:18

林定國：國際調解院若落戶香港 地位等同海牙國際法庭

分享：
國際調解院籌備辦公室於今年2月16日在香港成立。(政府新聞處圖片)

國際調解院籌備辦公室於今年2月16日在香港成立。(政府新聞處圖片)

律政司司長林定國表示國家選擇在香港成立國際調解院籌備辦公室，若最終在香港落戶，形容地位等於歐洲的海牙國際法庭。

林定國接受港台節目訪問時表示，國際調解院籌備辦公室今年2月在港成立，構思是國家與其他友好國家傾談達成國際條約，以在香港成立恆常化國際組織，用調解的方式處理國際間的爭議和糾紛，若成事落戶在香港，地位將等於歐洲的海牙國際法庭。

國際法律人才培訓學院 明年成立專家組

林定國又指《施政報告》提出成立國際法律人才培訓學院，協助國家培訓涉外法律人才，亦提升一帶一路沿線國家法律人士的水平，目前未有成立時間表，但希望明年先成立專家組，並設立辦公室。而上月底正式開展法治領袖培訓計劃，主要是青少年制服團體和一些青少年組織的訓練員參與，人數介乎100200人，他形容反應踴躍。

林又表示香港過去發生的事情增加了反思，大家對法治有不同看法，未必有準確或正確的概念。計劃目的是培訓導師，焦點放在《憲法》、《基本法》或《港區國安法》，但前提是了解法庭的獨立審判權、人權自由的重要性及自覺守法意識等。他強調不是要教人做律師，而是法治的觀念，通過不同的人，傳遞消息給廣大市民。

明年辦國際檢察官協會會議　說好香港故事

他又透露本港明年底將舉辦國際檢察官協會會議，香港以往都有參與，但發言不多，亦不是經常主持會議，但很多人關注本港檢控或刑事工作，認為要藉此說好香港故事。

Ad Block

 

本地活動(Google年度搜尋榜2023) 本地娛樂名人(Google年度搜尋榜2023) 熱搜外遊目的地天氣(Google年度搜尋榜2023) 熱搜本地頭條(Google年度搜尋榜2023) 熱搜地產話題(Google年度搜尋榜2023) 熱搜節目(Google年度搜尋榜2023) 熱搜話題人物(Google年度搜尋榜2023) 熱搜遊戲(Google年度搜尋榜2023) 熱搜電影(Google年度搜尋榜2023) 熱搜演唱會(Google年度搜尋榜2023) 熱搜環球娛樂名人(Google年度搜尋榜2023) 熱搜環球頭條(Google年度搜尋榜2023) 熱搜體育項目(Google年度搜尋榜2023)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受