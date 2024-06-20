林定國：改編《願榮光》一個字亦違禁令　針對煽動行為非「敏感日子」

政府就反修例歌曲《願榮光》禁制令案上訴得直，影片分享平台YouTube隨後限制在香港境內瀏覽32條有關被禁制片段連結，但現時在YouTube上仍可搜索到不少版本的《願榮光》。律政司司長林定國接受《港台》專訪時否認「漏招」，又否認針對「六四」日子，聲稱當局只針對煽動行動。

林定國說，政府有關禁制令並不限於32條影片，就算經過改編，但實際上令人知道是相關歌曲亦會違反有關禁令，即使改一個歌詞、一隻字、一粒音，都無法逃避。林定國強調廣播或表演一首歌，其中帶有煽動目的或誤導他人以為是香港的「國歌」，已是違反禁制令。

至於在公開場合穿著「光時」字眼或舉起「五一」手勢會否違法，林定國回應指，「光時」等本身並非禁忌詞，但同樣要視乎「環境」、「時間」、「地點」等因素，判斷當事人作出有關行為的意圖。

稱悼念是否成禁忌視為煽動意圖

另外，就政府上月首次引用《維護國家安全條例》以涉嫌「煽動意圖的相關罪行」拘捕鄒幸彤等人，指控他們利用「某個將至的敏感日子」持續發布具煽動意圖帖文。被問到「悼念六四」是否成為禁忌，林定國表示當局針對的是煽動行為，並非「日子」，不理是「六四」、「六三」、「六二」、「六一」，只要相關言行構成煽動意圖，都有被起訴風險。