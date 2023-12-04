林定國：正通過多個層面建構完整法治教育體系

今日(4日)是國家憲法日，保安局帶領轄下6個紀律部隊，在屯門的入境事務學院舉行國家憲法日升旗儀式，由律政司司長林定國主禮。他致辭時表示，特區政府正通過多個層面建構好完整香港法治教育體系，讓大眾特別是青少年掌握正確法治訊息，培養自覺尊重法治的精神。

林定國說，青年是香港的未來，是「一國兩制」事業的接班人，要從小培養他們的國家意識和民族認同，在不同層面加強國家歷史文化及國情教育，並繼續推廣《憲法》、《基本法》及國家安全的學習，傳承和弘揚愛國主義精神，而鞏固國安根基、加強《憲法》及《基本法》的培訓及推廣愛國主義教育，是今年《施政報告》的重點，憲法和基本法推廣督導委員會，將會擴大職能至涵蓋愛國主義教育，並協調政府部門及非政府機構推動愛國主義教育，與國家愛國主義教育法的內容對接。