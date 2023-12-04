林定國：正通過多個層面建構完整法治教育體系

今日(4日)是國家憲法日，保安局帶領轄下6個紀律部隊，在屯門的入境事務學院舉行國家憲法日升旗儀式，由律政司司長林定國主禮。他致辭時表示，特區政府正通過多個層面建構好完整香港法治教育體系，讓大眾特別是青少年掌握正確法治訊息，培養自覺尊重法治的精神。
林定國說，青年是香港的未來，是「一國兩制」事業的接班人，要從小培養他們的國家意識和民族認同，在不同層面加強國家歷史文化及國情教育，並繼續推廣《憲法》、《基本法》及國家安全的學習，傳承和弘揚愛國主義精神，而鞏固國安根基、加強《憲法》及《基本法》的培訓及推廣愛國主義教育，是今年《施政報告》的重點，憲法和基本法推廣督導委員會，將會擴大職能至涵蓋愛國主義教育，並協調政府部門及非政府機構推動愛國主義教育，與國家愛國主義教育法的內容對接。
指培養青年實踐報國之行
他又提到，要了解祖國國情及根本，就必須先了解《憲法》的崇高地位及重要性，有國才有家，香港是國家的一部分，期望透過國家憲法日的活動，加強香港市民認識國家的《憲法》，全面了解維護國家安全及穩定的重要性，並且培養青年的「愛國之情、砥礪強國之治、實踐報國之行」，為建設美好香港、實現民族復興積極貢獻智慧及力量。另此，林定國呼籲選民在周日的區議會選舉踴躍投票，選出理想人選。
全國人大常委會在2014年將每年的12月4日訂為「國家憲法日」，並在當日舉行升旗、座談等活動。