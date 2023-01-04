林定國：港普通法優勢成西方攻擊重點　冀年內逐步修訂回歸前已過時法律

律政司司長林定國今日(4日)在《大公報》撰文，指2023年將是積極落實已制定政策的關鍵一年，律政司將會以二十大報告提及的「守正創新」精神迎接挑戰，又形容本港有部分回歸前訂立、已過時及不適用的法律尚未修訂，情況不理想，律政司已加緊處理，期望今年內逐步完成部分適應化的工作。

林定國指，香港進入由治及興新階段，絕不代表國家安全風險已消失，香港現行的普通法制度是建基於「一國兩制」下的憲制秩序，香港已回歸祖國25年，但仍有部分回歸前訂立、現已過時及不適用的法律尚未修訂，這情況不理想，律政司已加緊處理，並自去年底採取更積極措施，就70多條需要作出適應化的法例主動與相關政策局共同研究，以先易後難方式，期望在今年內逐步完成部分適應化的工作，又指在研究過程中遇到的問題比想像中來得複雜，但律政司必定迎難而上，盡早完成這重要任務。

多宗國安 案 年內 審訊 稱以底線思維迎接攻擊

林定國續稱，香港作為國家內唯一實行普通法地方，這獨特優勢亦成為部分西方國家及敵對勢力對香港攻擊的重點，不斷藉機抹黑、詆毀香港的法律及司法制度，甚至惡意攻擊法院的判決。他表示，絕不能天真地認為這些惡意行為會減少或停下來，相反必須以底線思維做好準備，迎接可能越演越烈的攻擊，尤其今年將有多宗國家安全重點案件進行審訊，無論對內對外，都必須增強防衛能力，作出反擊。

春季訪 歐洲東南亞 說好香港 法治故事

他又說，在疫情穩定受控下逐步恢復外訪活動，今年會主動「走出去」，說好香港法治及法制的真實好故事，正籌備在春季到歐洲訪問國際法律組織，以及到東南亞推廣香港的法律服務。他提及對內其中一個最大的挑戰，是必須警惕市民受到有關惡意攻擊的不當影響，對香港法律及司法制度產生懷疑甚至失去信心，要鞏固市民對法律及司法制度的信心，必須透過法治教育，令市民對香港法治環境有正確理解，律政司正籌辦法治教育督導委員會，盡快落實法治教育領袖培訓計劃，期望下半年在地區啟動推廣法治工作。