林定國：王毅周五出席國際調解院公約簽署儀式　顯示國家對港支持

《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式將於周五在港舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅屆時將親自出席簽署儀式。律政司司長林定國接受港台訪問時表示，王毅來港出席簽約儀式具有象徵意義，因國際調解院的成立，是全世界首個國家之間同意以調解方式解決國際爭議的平台，具有歷史性意義，除了顯示國家對香港的支持，亦反映其他簽約國家對香港的信心和支持。 林定國表示，國際調解院設在香港，將有助香港國際地位提升，形象更鮮明，當有商事糾紛時，會想起來香港作調解或仲裁，對其他法律服務的需求會增加，從而令商務，以至旅遊方面的往來亦會愈來愈多。

可處理三類爭議 調解角色等同國際法庭 林定國表示，總部將設於現時的舊灣仔警署，有關翻新改建工程預計在一至兩個月後完成。至於何時正式投入運作，他說在公約簽訂後，仍有一些程序要處理，期望在今年底至明年初，國際調解院可以正式開始運作。 期望年底至明年初運作 林定國表示，國際調解院日後將可處理三類不同爭議，第一類是國家和國家之間的爭議，第二類是國家和另一個國家人民之間的爭議，第三類是國際性的商業爭議，涉及到兩個國家不同主體，亦可能涉及一些公司等，但他強調一切仍有待公約內容公布後才可以確認。他又說，現時國際間並無一個機構專門處理以調解方式解決爭議，成立國際調解院正好填補這方面的空白，調解院扮演的角色就等同在調解方面的國際法庭。

林定國強調，簽署公約的國家涵蓋亞洲，非洲，拉丁美洲和歐洲，總人口超過20億，佔全世界約四分一人口，已經相當具份量，而公約簽訂後亦歡迎其他國家繼續加入。他表示，不會揣測一些無加入的國家對國際調解院成立的看法，認為這件事的本質是促進世界和平，是建構一個依賴國際法和聯合國憲章為基礎的一個國際機構，是一件好事，他想不到理由有任何人會講一些負面的東西，除非他不支持以和平方法解決爭議。 原文刊登於 香港電台