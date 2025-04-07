林定國︰至今無官員因制裁離職 否認港國安法律涉跨境執法

林定國表示，雖然現在擁有很安定的環境，都不能忘記國家安全的風險或會存在。（資料圖片）

本月15日是第10屆「全民國家安全教育日」，律政司司長林定國表示，國家安全教育不應集中在某些特別的日子，他舉例說每年2月14日是情人節，說「難道那天你才對老婆好 」，認為應該持續每天都要做，又說這是他在法律方面推動國家安全教育的理念。

林定國︰首要是「居安思危」

林定國接受《星島日報》訪問，引述總體國家安全觀學習綱要的內容，提到首要是「居安思危」，即是「底線思維」，雖然現在擁有很安定的環境，都不能忘記國家安全的風險或會存在，必需小心行事及謹慎。