林定國：香港法治建設工作不停步 大灣區內擔當四大角色

《維護國家安全條例》實施半年，律政司司長林定國接受傳媒訪問時稱香港的法治建設工作不會停步，律政司會積極助力大灣區法治建設，更好讓香港在當中擔當起四大角色，包括「協助培訓、推廣、直接參與及互相配合」。香港法律界在「一國兩制」下，有機會直接參與內地的法律制度、法律服務，甚至助力內地的立法工作。

助力內地立法工作

林定國指在協助培訓方面，香港可助內地法律從業者加強處理涉外法律的能力，同時推動兩地的雙向教學、交流等。在推廣方面，香港的法律界對海外很開放，透過向海外介紹香港獨特優勢及國家整體的法治發展情況，有助各地人們更了解內地的法律發展，讓大家對整個國家的法治有信心。