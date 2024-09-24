林定國：香港法治建設工作不停步 大灣區內擔當四大角色

《維護國家安全條例》實施半年，律政司司長林定國接受傳媒訪問時稱香港的法治建設工作不會停步，律政司會積極助力大灣區法治建設，更好讓香港在當中擔當起四大角色，包括「協助培訓、推廣、直接參與及互相配合」。香港法律界在「一國兩制」下，有機會直接參與內地的法律制度、法律服務，甚至助力內地的立法工作。
助力內地立法工作
林定國指在協助培訓方面，香港可助內地法律從業者加強處理涉外法律的能力，同時推動兩地的雙向教學、交流等。在推廣方面，香港的法律界對海外很開放，透過向海外介紹香港獨特優勢及國家整體的法治發展情況，有助各地人們更了解內地的法律發展，讓大家對整個國家的法治有信心。
香港居民以陪審員身分參與內地審訊
直接參與方面，香港在「一國兩制」下有機會直接參與內地的法律制度及服務，甚至助力內地的立法工作，例如粵港澳大灣區律師執業考試讓香港律師在考試和培訓後直接從事部分內地民商事的法律服務，內地很多審訊制度包括人民陪審員制度，已有某些案件邀請了香港居民參與，甚至法律界可嘗試爭取助力內地優化涉外法律等工作。在互相配合方面，通過推動兩地法律制度互動合作，讓兩地的制度優勢產生協同效應，發揮更好。
三連兩通一灣區
林定國又指，《粵港澳大灣區法治建設行動綱領》以「三連兩通一灣區」作基本方針，當中的三連工作尤其重要，包括機制對接、規則銜接、人才連接。任何法律制度都需要人才去運作，透過大灣區人才攜手建立長期溝通關係，互相理解、信任，合力解決問題可達至共贏。