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2025-02-19 12:13:00

林建岳事隔6年重掌旅發局　馬時亨接任貿發局主席(更新)

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消息指，政府最快今日公布林建岳將重掌旅發局，馬時亨接任貿發局主席。左圖為林建岳，右圖為馬時亨。(資料圖片)

消息指，政府最快今日公布林建岳將重掌旅發局，馬時亨接任貿發局主席。左圖為林建岳，右圖為馬時亨。(資料圖片)

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【12:05更新】新增政府委任林建岳掌旅發局和馬時亨接掌貿發局

今日(19日)有消息指，前商務及經濟發展局局長兼港鐵前主席馬時亨將接任貿發局主席，現任主席林建岳則再度出任旅發局主席。政府中午出稿宣布兩人的委任。馬時亨的任期為今年6月1日至2027年5月31日，任期2年；林建岳的任期由4月1日至2028年3月31日。此外，林健鋒、黃敏華和彭韻僖也被委任為旅發局新成員。

林健鋒黃敏華彭韻僖加入旅發局

今次是林建岳事隔6年後重返旅發局，接替任期滿6年的彭耀佳，以協助推動香港旅遊。目前，林建岳擔任貿發局主席，任期同樣已滿6年，將於今年5月底結束。

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羅淑佩：相信林建岳將進一步推廣香港魅力

對於林建岳的任命，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，林在推動香港旅遊發展方面經驗豐富，是帶領旅發局的最佳人選，相信他將進一步推廣香港的魅力，展現香港的魅力，令訪港旅客「樂而忘返，念念不忘，一訪再訪」。她並歡迎林健鋒、黃敏華和彭韻僖加入旅發局。

對於馬時亨的任命，商務及經濟發展局局長丘應樺指，馬具備豐富的公共服務和營商經驗，能勝任貿發局主席一職，將全力協助企業應對全球貿易挑戰，拓展新市場，推進香港作為國際貿易中心的發展。同時，他亦感謝林建岳在任期間的貢獻。

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