林建岳相隔6年重掌旅發局 馬時亨接任貿發局主席 議員業界料為旅遊經濟注入新動力

香港盛事連連，下月「盛匯超級三月」後，將有多場大型演唱會在啟德主場館上演，相信可延續以盛事剌激旅業的強勢；而作為推廣旅遊發展主力的香港旅遊發展局，將由現任貿發局主席林建岳相隔6年再接掌、出任旅發局主席。文體旅局長羅淑佩表示，林建岳在推動旅遊發展方面經驗豐富，是帶領旅發局的最佳人選。有旅遊業界指林在娛樂事業資歷深厚，相信有助把更多演唱會及娛樂活動引進香港，力谷演唱會旅遊。香港貿易發展局主席一職，則會由前商務及經濟發展局長兼港鐵前主席馬時亨接任；馬時亨表示會全力以赴助港企在國際發展。

政府分別公布旅發局和貿發局主席的委任，其中林建岳會接替任期3月底屆滿的彭耀佳，成為旅發局主席，任期4月1日開始，為期3年。此外，立法會議員林健鋒、信和集團非執董黃敏華、律師會前會長彭韻僖也獲委任為旅發局新成員。 林建岳曾於2013至19年擔任旅發局主席，今次時隔6年重掌旅發局；而他在上個任期內曾面對「反水貨客」、「一簽多行」變「一周一行」等挑戰，但香港仍在他任內(2018年)創下逾5,100萬人次內地旅客訪港最高紀錄。本身營商、67歲的林建岳近年主力投資電影及音樂等娛樂事業，其中本港經典電影《無間道》及《九龍城寨之圍城》均屬林建岳旗下公司的製作。至於林建岳的貿發局主席6年任期，亦將於今年5月底結束。 旅發局發表聲明，歡迎林建岳再任該局主席，相信其經驗和人際網絡，定能帶領團隊繼往開來，並感激卸任主席彭耀佳在過去6年卓越貢獻。彭耀佳表示，將繼續與團隊緊密合作，推展「香港盛匯超級三月」的宣傳活動，未來全力支持旅發局工作。文體旅局長羅淑佩表示，林建岳擁豐富的推動旅遊發展經驗，並具多元的商業管理和公共服務能力，相信旅發局在林建岳的領導下，將進一步向全球推廣香港，展現香港魅力，令訪港旅客樂而忘返，念念不忘，一訪再訪。

崔定邦

崔定邦：籌辦演唱會盛事更易協調 香港旅遊促進會總幹事崔定邦接受本報訪問，認同林建岳是最佳人選，因本港旅遊業日趨專業化，涉及政、商、娛多界別合作，而林則擁有相關的經驗和能力。崔定邦又指，香港現時正處「旅遊容量充足，但旅客數未夠」情況，但旅客不會無故訪港，因此須有盛事吸引；而林建岳向來投資電影及音樂，「話唔定有唔少本地、外國歌手藝人電話」，相信他籌辦演唱會盛事時能更易協調，將更多演唱會娛樂活動帶進香港。 旅遊界立法會議員姚柏良亦提及林建岳在旅發局上個任期，打造多項持續至今的盛事，包括美酒佳餚巡禮、新春花車巡遊等；相信他可促進文體旅融合，吸納更多商務和高端旅客，全面提升香港旅遊業競爭力。他又指，香港面對周邊的激烈競爭以及旅客消費模式轉變，期望林可盡快推動旅遊業升級轉型和可持續發展。



馬時亨任貿發局主席 至於將在6月1日接替林建岳出任貿發局主席的馬時亨，任期兩年。銀行界出身的馬時亨於2002年加入政府，先後出任財經事務及庫務局長，和商務及經濟發展局長；2009年重投商界，擔任港鐵董事局主席逾3年，現為保險集團非執行主席，並擔任特首顧問團成員等要職。 馬時亨發聲明指，對於任命感到非常之榮幸，稱將全力以赴，利用香港作為國際貿易和金融中心，以及「超級聯繫人」和「超級增值人」的悠久地位，支持香港企業在國際舞台上發展。貿發局表示，馬時亨多年來在政商界擔任不同崗位，有助加強香港與國際商界的聯繫。 局方同時感謝現任主席林建岳的帶領，尤其在推動醫療健康、創新科技方面的工作有重大突破。商務及經濟發展局長丘應樺稱，有信心馬時亨帶領貿發局協助企業應對環球貿易格局帶來的挑戰，積極拓展新市場和商機。丘應樺又衷心感謝將卸任主席林建岳在任內貢獻良多，致力推廣香港優勢和機遇，成果豐碩。



林健鋒

林健鋒稱馬時亨是商界奇才 商界議員林健鋒認為，馬時亨接管貿發局同樣是絕佳人選，形容對方是商界奇才，更是「Fit馬，日日周圍跑唔會攰」；在現今競爭激烈的環境下，正需要這種人才衝鋒陷陣，說好香港故事。而在貿易戰下，他希望貿發局重點扶助中小企升級轉型，例如作電商推廣，以及幫中小企「拉線」，令中小企可以順利打入內地及海外市場。另外，林健鋒對獲委任為旅發局新成員表示榮幸，提到因應中央惠港措施，過去一年訪港內地旅客有理想的增幅，期望在新主席帶領下，激發更多新思維，例如發展工業旅遊、生態旅遊等，吸引旅客在香港「留耐啲、食好啲、買多啲」。