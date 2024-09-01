林志偉：當局積極回應辱警罪立法 市民非蓄意挑釁侮辱「情有可原」

侮辱公職人員罪(辱警罪)立法工作在近年備受關注，警察隊員佐級協會主席林志偉今日(1日)出席電視節目時表示，當局回應積極，並稱已跟民政及青年事務局「對口」，會就立法繼續與政府商討。他相信，法例存在係防止有事發生，令社會更和諧。

林志偉指，有公會反映，部份市民因不知名理由，刻意或經常在警員處理個案期間謾罵及侮辱，因此「法例(辱警罪)存在係必須」。林志偉相信，市民面對警員執法，可能感到生氣，並對其宣洩不滿，只要不是蓄意或挑釁地用粗言穢語攻擊或侮辱，某程度情有可原、可以接受的。