林志偉：當局積極回應辱警罪立法 市民非蓄意挑釁侮辱「情有可原」

侮辱公職人員罪(辱警罪)立法工作在近年備受關注，警察隊員佐級協會主席林志偉今日(1日)出席電視節目時表示，當局回應積極，並稱已跟民政及青年事務局「對口」，會就立法繼續與政府商討。他相信，法例存在係防止有事發生，令社會更和諧。
林志偉指，有公會反映，部份市民因不知名理由，刻意或經常在警員處理個案期間謾罵及侮辱，因此「法例(辱警罪)存在係必須」。林志偉相信，市民面對警員執法，可能感到生氣，並對其宣洩不滿，只要不是蓄意或挑釁地用粗言穢語攻擊或侮辱，某程度情有可原、可以接受的。
林志偉：唔係單單講一兩句粗口就係犯法
至於立法後，警員因粗言穢語被投訴後均以紀律處分，但市民侮辱公職人員就屬違法，會否觀感上不對等。林志偉重申，當警員執行權力時，是不應該被侮辱，問題不在於「係咪唔可以鬧警察」；他指出，市民刻意、經過一連串警告、開了個人錄影機後仍繼續才算干犯罪行，「唔係單單講一兩句粗口就係犯法」。他又指法例不只涵蓋警察，而是所有公務員和公職人員，例如食環署等部門。
「屠龍案」不認罪被告脫罪 感愕然
另外，林志偉又指，不少警察對「屠龍案」大部分不認罪被告脫罪，感到愕然；他指，「已有七人承認了控罪，在某程度來說，這件事件已經確立了一些現實出來。」志偉怕會令香港大部分的市民、特別是年輕人，會有一些錯覺，這樣也未必會受到一些刑事責任。