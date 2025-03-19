林新強不滿政府拖延子女法律程序草案立法　罔顧兒童權益

香港的離婚率高企，子女因父母離異爭奪撫養權而飽受折磨。當局自2005年起研究《子女法律程序（父母責任）條例草案》，改革和整合關乎父母對子女的責任和權利的法律、就監護人的委任及權力訂定條文等，並要求法院裁決時須以子女的最佳利益作首要考慮。法律界立法會議員林新強不滿政府拖延20年仍未立法，直指「細路都變成大人，足足一代人受影響」。

建議設立贍養費管理局

社福界立法會議員狄志遠促請局方盡快將條例草案提交立法會審議，避免法庭處理離婚個案時著重於父母爭權，而忽略子女的最佳利益。他亦建議增設法律支援和加強調解服務，並設立贍養費管理局，以應對離婚後的法律糾紛及減輕法庭壓力，同時強化探視中心的親職輔導服務，特別是針對父母個別的輔導服務，以改善父母與子女的關係。就兒童方面，狄志遠建議增加以孩子為本的輔導服務，例如個人治療和輔導，以減少家庭離異過程對孩子身心成長的影響。