林村許願樹｜由兩棵大榕樹到許願節　獨有拋寶牒許願的港式祈福文化

踏入蛇年，大家有否為新一年進行祈福？除了到黃大仙祠拜神上頭炷香、車公廟求籤轉風車外，另一個新春祈福勝地就是大埔林村放馬莆村的許願廣場。當地現正舉行香港許願節，不單可以拋寶牒祈福，更可以參與新春市集、玩攤位遊戲和參觀花車展覽。
林村由最初的兩棵大榕樹供村民祈福許願，到今天發展至新春年初一至十五舉行的許願節，當中有着怎樣的故事？
文章出處：「當代中國」網站
林村許願樹又稱「香仔樹」 兩棵榕樹各有分工
提起林村，大家很自然想起許願樹，也會記得它曾經發生不幸的意外，因不勝負荷而其中一枝主幹塌下。曾經，當局一度禁止人們拋寶牒到樹上，大家以為沒有許願樹了……
倒塌的過百年大榕樹，據說屬於第三代的許願樹。第一代的許願樹是位於林村天后廟側的通心大樟樹，後遇上火災，便由第二代的洋紫荊代替，可惜同樣被火燒掉。其後，村民就改拜那棵百年大榕樹了。不久，村內又移植一棵小榕樹。由此，林村就有了兩棵許願樹。
兩棵樹同樣可以許願，但據說是各有分工，小榕樹是祈求子女和姻緣，而大榕樹則是祈求事業、家宅、財運、健康和學業。兩棵許願樹一直被村民視為神靈，會在大榕樹根部火燃點香蠟冥鏹來許願的地方，故又稱為「香仔樹」。
林村許願樹祈福變拋寶牒 跟漁民到天后廟祈福有關
至於許願樹祈福為何變成拋寶牒活動？拋擲寶牒許願是道教流傳下來的一種習俗。據曾任林村村公所副主席的陳灶良早年受訪時透露，早年很多香港仔的漁民會來到林村向天后娘娘祈福，並順道在天后廟旁上香，然後在寶牒寫上自己的姓名和時辰八字，掛在廟旁的樹上許願，祈求漁穫豐收。
他們因為所求的靈驗，漸漸吸引很多人慕名而至，許願樹之名便逐漸廣傳開去。雖然林村沒有特定哪一棵樹是「許願樹」，但久而久之村口的大榕樹就成為了「許願樹」。
究竟寶牒是如何製作的？祈求者先要將姓名、時辰八字和心願寫在寶牒上，再附上百解符、貴人指引及祿馬衣等拜祭用的「衣紙」，再將其綁上重物，大多為石頭（後因安全考慮，改為用橙），再誠心參拜後向着大樹許願，然後揮手拋上樹幹。若寶牒不會跌下的話，就代表願望其真；否則可以再次拋擲，直至成功拋到樹上為止。
那麼，怎樣拋寶牒會容易一擲即成功？網上流傳的拋寶牒技巧，是將填寫願望紙捲起，然後人站在樹下，由下至上拋，會較容易成功。
2005年許願樹不勝負荷倒塌 一度禁止拋寶牒祈福
每年都有不少人趁新春期間到林村向許願樹拋寶牒祈福，不過，由於許願樹太受歡迎，導致在2005年大年初四時，其中一棵許願樹的一條主幹，疑因被大量寶牒纏繞着，終於不勝負荷而倒塌。
其後特區政府下令禁止拋寶牒活動，並改以木製許願架代替，讓人們將寶牒掛到架上。2008年，林村鄉公所從廣州引入一棵細葉榕，成為新的許願樹，不過人們祈福後的寶牒，仍只可以掛在許願架。
林村引入塑膠許願樹 拋寶牒許願習俗得以延續
不過，港人對林村許願樹的拋擲寶牒習俗，都念念不忘。2009年，林村鄉公所就引入一棵約15呎高的塑膠許願樹作為代替品，又將綁於寶牒的橙改為仿真橙，讓人們得以繼續拋寶牒許願。
2013年，林村許願樹的拋擲寶牒習俗，更演變為每年新春舉辦的香港許願節，人們除了可以在許願樹前拋寶牒許願，還可參與新春市集、許願夜市、花車展覽及美食和遊戲攤位等，投入具本土特色的傳統節慶活動中。
2025年的香港許願節現正進行中，市集開放至年十五（2月12日）。
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