林村許願樹｜由兩棵大榕樹到許願節 獨有拋寶牒許願的港式祈福文化

林村許願樹又稱「香仔樹」 兩棵榕樹各有分工 提起林村，大家很自然想起許願樹，也會記得它曾經發生不幸的意外，因不勝負荷而其中一枝主幹塌下。曾經，當局一度禁止人們拋寶牒到樹上，大家以為沒有許願樹了…… 倒塌的過百年大榕樹，據說屬於第三代的許願樹。第一代的許願樹是位於林村天后廟側的通心大樟樹，後遇上火災，便由第二代的洋紫荊代替，可惜同樣被火燒掉。其後，村民就改拜那棵百年大榕樹了。不久，村內又移植一棵小榕樹。由此，林村就有了兩棵許願樹。 兩棵樹同樣可以許願，但據說是各有分工，小榕樹是祈求子女和姻緣，而大榕樹則是祈求事業、家宅、財運、健康和學業。兩棵許願樹一直被村民視為神靈，會在大榕樹根部火燃點香蠟冥鏹來許願的地方，故又稱為「香仔樹」。

2005年許願樹不勝負荷倒塌 一度禁止拋寶牒祈福 每年都有不少人趁新春期間到林村向許願樹拋寶牒祈福，不過，由於許願樹太受歡迎，導致在2005年大年初四時，其中一棵許願樹的一條主幹，疑因被大量寶牒纏繞着，終於不勝負荷而倒塌。 其後特區政府下令禁止拋寶牒活動，並改以木製許願架代替，讓人們將寶牒掛到架上。2008年，林村鄉公所從廣州引入一棵細葉榕，成為新的許願樹，不過人們祈福後的寶牒，仍只可以掛在許願架。