林琳憂兒子斜視每次檢查上千元　民建聯發布倡議書促政府完善兒童醫療服務

民建聯今日舉行記者會發布倡議書，立法會議員林琳育有1名剛滿1歲的兒子，她分享個人經歷，指懷疑兒子的左眼患有斜視，和先生不停為應否看醫生而爭執。她出於擔心，不停到私家醫生作檢查，每次花費上千元，不過現時仍未有定論。林琳期待政府可提供更多兒童醫療基礎服務，並為市民養成「有病睇醫生」的習慣，因為她眼見很多朋友或因從小聽父母說看醫生很昂貴，養成「覺得冇咩事，唔睇醫生」的習慣。

倡母嬰健康院設立專門兒童診所

由於兒子年紀尚小，林琳定期需帶同愛兒到母嬰健康院，她認為並非無資源，但運作仍停留在舊有模式，「唔可以只係停留喺簿仔畫下畫下 ，話畀你知幾高幾重，生長線點樣」。她認為現時養育小朋友並非「天生天養」，家長更有要求，期望母嬰健康院可重整資源，設立專門的兒童診所，並引入兒科醫生、專科護士、臨床及教育心理學家、營養師等。

至於民建聯立法會議員顏汶羽則育有2名年幼兒子，長子剛讀幼稚園，因校內幼兒接觸頻繁容易傳染疾病，開學至今已看了幾次醫生，最昂貴的一次花費1,400元，他笑言幼子的2萬元新生嬰兒獎勵金「畀晒阿哥睇醫生」。故此，他建議每年派發2,000元兒童醫療券，他認為不會導致濫用情況，「小朋友睇一次醫生都冇咗大筆錢，唔會濫用」。他希望政策可防止家長因經濟問題，辛苦地長時間輪候急症室服務，甚至只買成藥予小朋友，屆時恐怕得不償失，反而加劇公營醫療壓力。顏汶羽建議在醫管局普通科門診設立兒童預約專籌及增設24小時門診服務，確保患病兒童及時得到適當治療。