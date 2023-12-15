林超榮逝世｜屈穎妍粉絲指三日三夜刪除攻擊留言　令「屈姐」不會看到｜Ray Online

人稱「超人」嘅資深文化人林超榮今個星期二因為血癌離世，佢嘅遺孀係資深文化人屈穎妍。屈穎妍嘅社交專頁管理員發文話，已經連續三日三夜一直「迎接」反對者對於屈穎妍沒完沒了嘅攻擊。管理員又向反對者揚言，屈穎妍唔會睇到呢啲惡意留言，因為佢冇咁多空閒嘅時間，二嚟管理員好快手就刪除留言，相信連「死忠粉絲」都唔一定睇到啲留言。
管理員話寫出嚟並唔係「討拍」，而是想揭露反對者嘅涼薄，反問屈穎妍對佢哋做咗啲咩？係咪殺咗佢哋父母？管理員話
就算真係仇人，人哋屋企有白事都應該收口積積口德，何況反對者對於「屈姐」只係無緣無故嘅憎恨，以管理員認識嘅「屈姐」，並唔會傷害任何人。
管理員話團隊已經經營咗八年，形容咁樣「打仗」都出現過幾次，而前特首林鄭月娥卸任之後，對「屈姐」嘅攻擊就靜咗唔少，其餘就係每次「屈姐」有文章講及「亂港分子」，學校同「段九」。管理員話幫「屈姐」管理專頁純粹出於對香港嘅愛，必須成為佢堅強嘅後盾，而超人哥離去之後收拾悲痛嘅心情，更加要同「屈姐」並肩前行。
管理員多謝粉絲支持
管理員提到團隊完全冇解散嘅計劃，同時多謝粉絲不離不棄，話專頁有一萬幾個會員，其實每年拒絕嘅都有一萬幾人，因為有啲不懷好意嘅人要加入，而佢哋嘅原則係寧缺勿濫。但是如果冇各位支持，佢哋都唔可能維持落去。