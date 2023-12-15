林超榮逝世｜屈穎妍粉絲指三日三夜刪除攻擊留言　令「屈姐」不會看到｜Ray Online

人稱「超人」嘅資深文化人林超榮今個星期二因為血癌離世，佢嘅遺孀係資深文化人屈穎妍。屈穎妍嘅社交專頁管理員發文話，已經連續三日三夜一直「迎接」反對者對於屈穎妍沒完沒了嘅攻擊。管理員又向反對者揚言，屈穎妍唔會睇到呢啲惡意留言，因為佢冇咁多空閒嘅時間，二嚟管理員好快手就刪除留言，相信連「死忠粉絲」都唔一定睇到啲留言。

管理員話寫出嚟並唔係「討拍」，而是想揭露反對者嘅涼薄，反問屈穎妍對佢哋做咗啲咩？係咪殺咗佢哋父母？管理員話

就算真係仇人，人哋屋企有白事都應該收口積積口德，何況反對者對於「屈姐」只係無緣無故嘅憎恨，以管理員認識嘅「屈姐」，並唔會傷害任何人。