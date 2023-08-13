林超英收「負7元」電費單 兩年每日只用2度電 網民：心服口服！

香港天氣持續酷熱，每日氣溫都維持攝氏30度或以上，不少市民都會選擇開冷氣為室內環境降溫，然而天文台前台長林超英則一直堅持不開冷氣，故此每當酷熱天氣警告生效，林超英都成為一眾網民關心的對象。近日，他收到了電費單，金額令網民嘖嘖稱奇之餘，同時亦大表佩服。
曾發表「開冷氣是心中有鬼」的林超英，昨日(12日)在社交平台發布帖子，透露「剛收到了電費單」，而電費金額竟然是「負7元」，比零還低，他表示「有待了解」，而重點則在於帳單顯示，過去兩年他與太太的用電量，維持在每日4度左右的水平(即是每人每日2度)。
發現每度電收費升兩成
林超英在帖子中又提到，對比兩年前同期的電費單，扣減了慳電回扣，發現每度電實際收費由1元升到1.2元，「世界愈趨動蕩(盪)，未來電費恐怕會再升」，呼籲大家「宜慳電莫遲疑」。
林超英發布帖子後，不少網民留言「心服口服」、「謝謝你說到做到」、「好利害」等等，但同時亦有網民質疑：「做咩用實體月結單咁唔環保，唔用e-mail收電子版！」
政府電費補貼超過300元
根據林超英的電費單，由6月7日至8月8日期間，他的用電量為253度，由於未有超過400度，故此每度電的電費為0.87元，連同燃料調整費152.7元，電費總額應為372.81元。不過，因為可享節能回扣每度電0.162元，以及特別節能回扣每度電0.093元，再扣除按金利息7.36元，加上政府電費補貼308.29元，換句話總數可扣減379.81元，所以林超英的電費單會出現「負7元」電費，而這筆電費將於下期帳單扣減。
林超英「電費單」帖子全文
剛收到了電費單，今期電費是負7元，比零還低，有待了解，重點是單內的圖顯示過去兩年用電量維持在每天4度左右的水平，我家兩口子，即是每人每天2度，大家可以檢視家裏的電費單，看看比這個水平高出多少。
對比兩年前同期電費單，扣減了慳電回扣，發現每度電實際收費由1元升到1.2元，相當於兩成，世界愈趨動蕩，未來電費恐怕會再升，不講救地球也要講救荷包，大家宜開始慳電莫遲疑。