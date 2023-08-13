林超英收「負7元」電費單 兩年每日只用2度電 網民：心服口服！

香港天氣持續酷熱，每日氣溫都維持攝氏30度或以上，不少市民都會選擇開冷氣為室內環境降溫，然而天文台前台長林超英則一直堅持不開冷氣，故此每當酷熱天氣警告生效，林超英都成為一眾網民關心的對象。近日，他收到了電費單，金額令網民嘖嘖稱奇之餘，同時亦大表佩服。

曾發表「開冷氣是心中有鬼」的林超英，昨日(12日)在社交平台發布帖子，透露「剛收到了電費單」，而電費金額竟然是「負7元」，比零還低，他表示「有待了解」，而重點則在於帳單顯示，過去兩年他與太太的用電量，維持在每日4度左右的水平(即是每人每日2度)。

發現每度電收費升兩成

林超英在帖子中又提到，對比兩年前同期的電費單，扣減了慳電回扣，發現每度電實際收費由1元升到1.2元，「世界愈趨動蕩(盪)，未來電費恐怕會再升」，呼籲大家「宜慳電莫遲疑」。

林超英發布帖子後，不少網民留言「心服口服」、「謝謝你說到做到」、「好利害」等等，但同時亦有網民質疑：「做咩用實體月結單咁唔環保，唔用e-mail收電子版！」