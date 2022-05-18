林鄭主持今屆政府最後一次扶貧委員會會議 當局總結政策介入助110萬人脫貧

特首林鄭月娥主持扶貧委員會第四屆任期內的第6次會議，而委員會原由政務司長擔任主席，惟司長一職出缺，因此由林鄭月娥主持。當局總結今屆政府扶貧助弱工，指單以涵蓋社會保障計劃和各項福利服務的社會福利經常開支為例，在5年間上升了71%，由2017/18年度的653億元大增至2022/23年度的1,118億元，升幅為歷屆政府之冠。據去年11月公布2020年貧窮人口數字，計及所有現金和公屋福利後，貧窮人口大幅由政策介入前的165萬減至55萬，令約110萬人脫貧，降低貧窮率15.7個百分點，形容成效明顯。

林鄭：與委員合作多年感謝貢獻

林鄭月娥表示，扶貧委員會為政府提供寶貴意見，亦通過關愛基金和社會創新及創業發展基金撥款支援具補漏拾遺功能或先導計劃性質的項目，充分體現民、商、官合作和公眾參與；並提到自上屆政府任職政務司長起，擔任扶貧委員會主席多年，與委員及各非政府機構衷誠合作；很高興今天能親自主持本屆政府的最後一次扶貧委員會會議，向委員會作出的貢獻致以深切的感謝。

政府部門亦向委員會匯報，自2017年7月至今，關愛基金推出23項新援助項目，承擔額增至約208億元，增幅達193%，共123萬人次受惠，累計增幅達80%。同期，社會創新及創業發展基金的資助項目增加319個(近300%)，資助總額增加2.6億元(逾500%)，受惠人士增加26萬(超過700%)，亦推展食物援助協作平台「FOOD-CO」和樂齡科技平台兩大旗艦項目，以及全港首個「按效益付費」項目以支援幼稚園非華語學生學習中文。委員認同本屆政府整體扶貧工作的成果，並期望下屆政府繼續關心基層市民的需要。