林鄭出席體院新大樓奠基 呼籲香港運動員不要忘記她這位好朋友

行政長官林鄭月娥昨日（7日）出席體育學院新設施大樓奠基典禮，她表示這次出席體院新設施大樓奠基典禮，應該是她任內最後一次出席大型體育活動。去年東京奧運，港隊取得歷史性1金2銀3銅的佳績，林鄭月娥說，體院新大樓工程去年已獲立法會批出10.4億元興建，並要求相關部門全力協助，務求爭取在2024年巴黎奧運前完成興建，又指香港未來將有啟德體育園落成及合辦二○二五年全運會，相信本地體育界別未來發展一片光明。最後林鄭亦希望體育界不要忘記她這位好朋友：「希望香港運動員不要忘記有我這個好朋友，繼續請我觀賞你們的賽事，繼續請我出席你們的慶功活動，分享大家獲得努力成果的喜悅。」。

林鄭：在任期間一直大力支持香港運動員發展

她致辭表示，自己由二十多年前出任社會福利署署長起，接觸香港的體育發展事務，爭取撥款5000萬成立「香港展能精英運動員基金」；到2006年出任民政事務局常任秘書長，她負責體育政策，並參與籌備北京奧運馬術比賽。而在位行政長官期間，亦一直大力支持運動員的精英體育發展，「我現在可以告訴大家，我早於2019年初已經指示民政事務局洽商政府斥資購買2020年東京奧運會的轉播權，就是預先為香港運動員投下信心的一票。」對於原定今年舉行的杭州亞運延期，她表示政府會留意住最新的消息，適時在精英資助制度下作出彈性安排。

林鄭答謝香港運動員的努力，還叫大家不要忘記她，並教她做運動。她說：「我亦希望香港運動員不要忘記有我這個好朋友，繼續請我觀賞你們的賽事，繼續請我出席你們的慶功活動，分享大家獲得努力成果的喜悅，到有一朝我願意重新做運動時，亦請大家當我的教練。」。

