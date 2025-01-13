林鄭月娥前特首辦將進駐入境事務大樓遷離太古廣場　行政署確定啟用安排後將適時公布

前特首林鄭月娥的前特首辦座落於金鐘太古廣場，該辦公室單位一年租金高達567萬元，首兩年租金支出超過1,000萬元，惹來批評。行政署回覆《am730》指，該辦公室的租約將於今年5月中結束，政府計劃把辦公室遷往灣仔入境事務大樓23樓繼續運作，有關裝修工程現正進行，政府會與林鄭月娥辦公室保持緊密聯繫，在確定有關搬遷時間及啟用安排後會適時公布。

林鄭月娥歡迎搬遷安排 《南華早報》昨日引述消息指，林鄭月娥的辦公室將遷往灣仔的入境事務大樓，即入境事務處前總部，並指搬遷經過了數個月的審核。前特首辦回覆傳媒查詢時證實消息，預計可早於太古廣場單位5月租約屆滿前搬遷，又引述林鄭月娥指歡迎有關安排，認為既可讓她繼續進行前特首工作，又能節省租金開支。林鄭月娥於2017年宣布，計劃拆除入境事務大樓及附近兩棟政府大樓，並將其重新開發為會議、酒店和商業設施；入境事務處總部去年6月已由灣仔遷至將軍澳。