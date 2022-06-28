林鄭月娥將遷離禮賓府 facebook專頁周四關閉

林鄭月娥表示，位於添馬政府總部的行政長官辦公室和屬法定古蹟的禮賓府，是她過去5年來工作和生活的地方，形容離別在即眾人都感覺有點不捨。她又說，天下無不散之筵席，並提到運作5年、發布超過600則帖文的Facebook帳號，亦將於本周四結束，希望藉着最後一則帖文，感謝每一位留意其帖文的市民和不少留言分享感受的讀者。

今年七一是本港回歸25周年，候任行政長官李家超當日將宣誓就職，而現任行政長官林鄭月娥，則於本周四(30日)卸任以及遷離禮賓府。她今日(28日)早上於Facebook專頁發布最後一則帖文，提到專頁亦會於同日結束，並祝福香港明天會更好。

林鄭月娥帖文全文：

位於添馬政府總部的行政長官辦公室和屬法定古蹟的禮賓府是我這5年來工作和生活的地方，這裏的同事一直支持着我緊湊的工作節奏，安排我的會議、活動、宴請、起居飲食、保安等，勞心勞力。離別在即，大家都感覺有點不捨。

但天下無不散之筵席，同樣運作了5年，讓我發布了超過600則帖文的「臉書」帳號亦將於6月30日（周四）結束。藉着這最後一則帖文，我在此多謝每一位留意我帖文的市民和不少留言分享感受的讀者。

香港回歸祖國25周年的重大日子，國家主席習近平將出席慶祝大會暨特區第六屆政府就職典禮，彰顯中央對特區的重視和關懷。我近日在接受傳媒訪問，總結任內工作時，表示習主席五年前在港的重要講話，是我面對嚴峻挑戰時的信心依靠；現在香港由亂轉治，重回「一國兩制」正確軌道，我們期待習主席在慶祝香港回歸祖國25周年之際的重要講話，為特區指明方向，助港再上新征程。

祝福香港明天會更好，祝願全港市民生活美滿、事事順利！