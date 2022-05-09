林鄭月娥晤李家超商政府換屆交接工作

行政長官當選人李家超早上到政府總部與現任行政長官林鄭月娥會面。林鄭月娥恭賀李家超當選，並祝福他成功組班，未來五年帶領香港再創高峯。

林鄭月娥表示，昨天在香港舉行的第六任行政長官選舉是非常重要的日子，這場選舉是自去年在中央指導和大力支持下完善香港特區選舉制度後的首輪三場選舉當中最後一場；成功舉辦第六任行政長官選舉後，按《基本法》落實「愛國者治港」的政治體制已圓滿建立，這對香港未來的發展至為重要。

她引述港澳辦及中聯辦昨日指出，完善選舉制度有重大背景及必要性，亦完全符合一國兩制和香港實際情況。她又感謝政制局、選管會及公務員同事，保障選舉公平公正誠實高效和安全進行。

她又指，本屆政府餘下不足兩個月的任期，仍有大量工作，其中一項重要工作是與下屆政府順利交接。她會為李家超提供一切所需協助，亦會盡快完成架構重組工作。現屆政府亦會繼續抗疫工作，為日後與內地「通關」創造必要條件，盡快令香港回復常態，令市民可參與慶祝回歸活動。

李家超會後表示，感謝行政長官安排今日的會面，展開交接工作；並感謝林鄭月娥就架構重組方面作了詳細分析及計劃，雙方就當中的細節交換意見，他會思考一下，候任特首辦人員亦會盡快與特首辦人員商討細節。