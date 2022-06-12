林鄭月娥：卸任在即如釋重負 寄語下屆政府要不畏鬥爭

本月底離任的特首林鄭月娥表示，想到下月1日起香港發生的事都與她無關，便有如釋重負的輕鬆感覺，是其他人難以想像。她對自己的公務生涯感到安慰、自豪和無悔，又指加入政府工作是很好的歷程，能服務市民、建設香港，為她帶來很大滿足感。

林鄭月娥任內經歷反修例事件和疫情，她指外界形容是前所未見和「淒涼」，但她認為是如坐過山車般「大上大落」，期間亦完成相當充實和成功的工作，包括開通多項大型基建，籌備了大灣區發展規劃綱要等，可惜期後因疫情而不能離境。

她又表示，中央從無改變對一國兩制的看法，有指一國兩制「走樣」和「變形」僅是部份別有用心人士的錯誤理解。她指，任內體會到香港的確可成為國家安全的缺口，寄語下屆政府要有大局觀及不畏鬥爭的精神，有時更「不鬥不得」。

她坦言，拿捏行政長官向中央和香港特區的「雙負責」是一個大挑戰，但外界看不到、聽不到她向中央反映並爭取到中央支持。她透露，她和律政司司長、保安局局長在《香港國安法》的草擬過程中，曾向中央反映很多意見，中央亦接受了絕大部分意見，否則若一條全國性法律馬上在港實施，或會出現很多困難。

至於不時有指港人「人心未回歸」，林鄭月娥相信大部分港人都愛國和忠於國家，在一些不涉政治、不被指為削弱港人自由或限制港人活動的事上，如國家運動員訪港、航天員升空等，對身為中國人的自豪感會油然而生。她認為，日後仍要強調一國兩制的基礎，透過教育提升青年對國家的認識和民族自豪感等。