林鄭稱《逃犯修例》風波沒遺憾　對年輕人被捕感痛心

特首林鄭月娥今日(11日)出席電台訪問，在被問到對任內施政的回顧時，林鄭認為在《逃犯條例》的修訂沒有遺憾或過失，認為有關修訂仍然是有需要。她又稱對年輕人因為修例風波中被捕感痛心，但指政府必須依法辦事。

林鄭月娥今早出席港台的節目受訪，談及自己在《逃犯條例》的感受時，林鄭指當時為事件致歉只是因為認為政府在解說及溝通方面做得不夠好，有關的官員沒有認真做好解釋，尤其涉及法律的文件，曾過與市民解釋的機會。林鄭指之後「對方」的文宣工作如排山倒海，甚至有影片等，認為這些都非偶然。

稱政府解說及溝通工作仍不足

林鄭指，指有關修例令政府得到「更加穩固的法律框架，更能保障人權」，然而後來因為解說及溝通的不足，才致後來「出事」。林鄭又認為，至今政府在解說及溝通的工作仍然不足，因此在去年的《施政報告》曾提出要提升管治，除了重組政府架構，還要提升政府在有關解說及溝通方面的能力。

對於不少年輕人在修例風沒中被捕，林鄭稱自己感到痛心，不過政府必須依法辦事。她指如果令年輕人覺得以暴力解決問題可以逍遙法外，會對法治有好大衝擊。

至於有關《國安法》的案件仍未審結，大量被捕人士仍被還柙時，林鄭指自己都希望可以盡快審訊，而司法機構對於人手及資源的要求，她從不拒絕，不過有關案件複雜，故不宜評論。