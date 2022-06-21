林鄭認官民關係不佳 卸任後與丈夫「各自精彩」

行政長官林鄭月娥5年任期來到尾聲，她昨指自從宣布不連任就如釋重負，被問及會否有多些時間陪伴丈夫，她笑言「佢都擔心我日日煩住佢」，並指「(卸任後)打算各自精彩」。

林鄭月娥昨接受電台訪問時回顧任內民生政策，她指希望市民記得本屆政府團隊在5年任期內，解決了很多問題，包括取消強積金對沖、引入非本地培訓醫生及全面禁止電子煙等。她認為本屆政府在民生方面，交出相當不錯的成績表。

至於本屆政府是否與市民關係一般，林鄭說，是客觀情況使然，例如在2019年參與動亂的人不滿政府、中立的人亦覺得為何「搞」到社會如此亂。而抗疫期間經常關閉處所，限制了市民的活動，心情難免會鬱結，對政府有意見。

新一屆政府班子出爐，外界形容為「林鄭愛將清零」。林鄭表示，是否留任新政府，個別官員有自己的考慮，正如她沒有尋求連任；又說暫時見到本屆政府的政策，在下屆政府的延續性很高。

另外，林鄭又大讚兩名兒子有主見、相當獨立，在學術方面有各自的追求，作為母親會全力支持他們。離任後會否多陪2人，林鄭笑指前提是兩名兒子願意，因為他們都較獨立。至於會否留多些時間給丈夫林兆波，林鄭笑指：「佢都擔心我日日煩住佢」，形容彼此除家庭外，也有各自社交生活，「我都打算各自精彩」。